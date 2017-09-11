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    D-100â€™de tehlike saÃ§arak bÃ¶yle ilerledi

    UÄŸur AYAZSIN/Ä°STANBUL, (DHA)Â
    11.09.2017 - 12:53 | Son GÃ¼ncelleme: 11.09.2017 - 13:45

    D-100 (E-5) Karayolu KadÄ±kÃ¶y istikametine yÃ¼klÃ¼ kamyonet ile seyreden bir Ã§ekici, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere tehlikeli anlar yaÅŸattÄ±.

    D-100 Karayolu Pendik mevkiinden KadÄ±kÃ¶y istikametinde kasalar dolusu mevye yÃ¼klÃ¼ kamyoneti taÅŸÄ±yan Ã§ekicinin saÃ§tÄ±ÄŸÄ± tehlike bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ekicinin Ã¼zerindeki kamyonet bir saÄŸa, bir sola yattÄ±. Yolda ilerleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tehlike dolu anlar yaÅŸadÄ±.

    SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zaman zaman kornaya basarak Ã§ekici sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ uyardÄ±. UyarÄ±lara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kilometrelerce yoluna devam etti.

    Ã‡ekicinin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±ndan geÃ§isi de tehlike doluydu. KÄ±l payÄ± kÃ¶prÃ¼ler altÄ±ndan geÃ§erek ilerleyen Ã§ekici, yan yola girerek kamera aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±yor.

    D-100â€™de tehlike saÃ§arak bÃ¶yle ilerledi

    Etiketler: D-100 , kamyon , Ã§ekici
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