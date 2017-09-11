D-100â€™de tehlike saÃ§arak bÃ¶yle ilerledi

D-100 Karayolu Pendik mevkiinden KadÄ±kÃ¶y istikametinde kasalar dolusu mevye yÃ¼klÃ¼ kamyoneti taÅŸÄ±yan Ã§ekicinin saÃ§tÄ±ÄŸÄ± tehlike bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ã‡ekicinin Ã¼zerindeki kamyonet bir saÄŸa, bir sola yattÄ±. Yolda ilerleyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler tehlike dolu anlar yaÅŸadÄ±.



SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zaman zaman kornaya basarak Ã§ekici sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ uyardÄ±. UyarÄ±lara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeyen sÃ¼rÃ¼cÃ¼, kilometrelerce yoluna devam etti.



Ã‡ekicinin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±ndan geÃ§isi de tehlike doluydu. KÄ±l payÄ± kÃ¶prÃ¼ler altÄ±ndan geÃ§erek ilerleyen Ã§ekici, yan yola girerek kamera aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±yor.



