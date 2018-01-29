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    Cumhuriyet Savcısı rüşvetten tutuklandı

    AA
    29.01.2018 - 20:40 | Son Güncelleme:

    İzmir'de bir kişi hakkındaki 3 yakalama kararının kaldırılması karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K. ile 4 şüpheli tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan Y.Y'nin, A.A'nın aracılığı ile Cumhuriyet Savcısı Z.K'dan yakalama kararının kaldırılması konusunda yardım istediğini belirledi.

    İzmir Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekipleri savcı Z.K. ile şüphelileri takibe aldı. Savcı Z.K. ile Y.Y. ve A.A'nın Gaziemir-Balçova çevre yolunda buluştuğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Soruşturmayı yürüten savcı nezaretinde Z.K'nın aracında yapılan aramada 10 bin lira ele geçirildi.

    "25 BİN LİRAYA ANLAŞTI"

    Savcı Z.K. ile 2 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ifadesi doğrultusunda olaya aracılık ettiği belirlenen F.K. ve A.B. de yakalandı.
    Y.Y'nin 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararının kaldırılmasıyla ilgili aracıların vasıtasıyla savcı Z.K. ile 25 bin liraya anlaştığı ve ilk taksit olarak 10 bin lira verdiği iddia edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen savcı Z.K. "rüşvet almak", A.A. "rüşvet vermek", diğer zanlılar ise "rüşvete aracılık yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Cumhuriyet savcısına sopalı saldırıCumhuriyet savcısına sopalı saldırı

    Bu arada, Torbalı Cumhuriyet Savcısı Z.K, 1 Mart 2017'de aracıyla İzmir'den Torbalı'ya giderken yol verme nedeniyle sorun yaşadığı otomobildeki iki kişinin saldırısına uğramış, savcının aracının önünü keserek, sopalarla ön ve arka camını kıran saldırganlar polis tarafından yakalanmıştı. 

     

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