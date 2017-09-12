Cumhuriyet sanıklarından mesaj: Dayanışma umut verdi

Mesajlar şöyle:

İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: Aslolan insanlığımızdan bir gram bile kaybetmemek; bunu da şimdiye kadar başardık. Çok yakında daha güzel günlerin bizleri beklediği aşikâr, destek veren tüm dostlara teşekkürler.

Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu: Dün (önceki gün) bizim için gösterdiğiniz dayanışma hem duygulandırdı, hem de umutlandırdı.

Köşe yazarı Kadri Gürsel: Bizleri içeride tutmak için tek bir somut delil yok ve böyle olduğu tarafımızca ispat edilmiştir. Artık Cumhuriyet davası Türkiye’ye zarar verir olmaktan çıkartılmalı.

Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık: Hakikat mücadelesi veriyoruz. Hakikatler için, doğrular için bedel ödeniyor.



