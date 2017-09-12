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    Cumhuriyet sanıklarından mesaj: Dayanışma umut verdi

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    12.09.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 22:00

    CHP’li Murat Emir ile Candan Yüceer, önceki gün hâkim karşısına çıkan Cumhuriyet gazetesinin tutuklu yazar ve yöneticilerini ziyaret etti.

    Mesajlar şöyle:

    İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay: Aslolan insanlığımızdan bir gram bile kaybetmemek; bunu da şimdiye kadar başardık. Çok yakında daha güzel günlerin bizleri beklediği aşikâr, destek veren tüm dostlara teşekkürler.

    Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu: Dün (önceki gün) bizim için gösterdiğiniz dayanışma hem duygulandırdı, hem de umutlandırdı.

    Köşe yazarı Kadri Gürsel: Bizleri içeride tutmak için tek bir somut delil yok ve böyle olduğu tarafımızca ispat edilmiştir. Artık Cumhuriyet davası Türkiye’ye zarar verir olmaktan çıkartılmalı.

    Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık: Hakikat mücadelesi veriyoruz. Hakikatler için, doğrular için bedel ödeniyor.

    Cumhuriyet gazetesi davası: Tahliye yine yokCumhuriyet gazetesi davası: Tahliye yine yok

    Etiketler: gazetehaberleri , cumhuriyet davası , cumhuriyet gazetesi
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