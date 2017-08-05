Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ'ye tek tip elbise açıklaması

Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem... Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket-pantolon olacak. Darbeciler tulum giyecek, diğerleri de ceket-pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelemeyecekler. Ve bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar.



Duruşmalarda soytarılık yapıyorlar. Yaptıkları ihanetin, işledikleri cinayetin karşılığı olan cezaları alıp hapishanelerde, tutuklu değil hükümlü olarak gittiklerinde, gerçeğin soğuk yüzüyle tanışacaklar. Gittikleri yerde artık pişmanlık da fayda etmeyecek. Bugün hala onlara (FETÖ sanıkları) el altından moral ve belki de destek verenler yakında emin olun birer birer ortadan kaybolacaklar. İşte o zaman şimdi mahkemelerde şov yapan bu hainler göreceksiniz acı akıbetleri ile baş başa kalacaklar. Üzüntüm odur ki kendileriyle birlikte ailelerinin de mahvına bunlar yol açacaklar. Dört duvar arasında çürürken bütün bunları düşünecek çok zamanları olacak. Darbeyi milletimizin gücüyle engelleyen Türkiye, darbecilerin cezalarını da hukuk devleti sınırları dahilinde verecektir."

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