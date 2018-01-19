Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Creathon - Creative Storytelling Hackathon için son başvuru tarihi 21 Ocak

Creathon - Creative Storytelling Hackathon için son başvuru tarihi 21 Ocak

Hürriyet Haber
19.01.2018 - 07:25 | Son Güncelleme:

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Impact Hub işbirliğiyle Türkiye’de bir ilk olan Creathon - Creative Storytelling Hackathon etkinliği gerçekleştirecek. Üretim aşamasına geçmeye hazırlanan girişimcileri, pazara çıkış stratejilerini belirleyerek, pazarlama uzmanlarıyla buluşturmayı hedefleyen etkinlik için başvurular sürüyor.

Turkcell’in girişimci destek platformu Arıkovanı, kitlesel fonlamaya hazırlanan girişimciler için yeni bir etkinliğe imza atıyor. Impact Hub İstanbul’da 2-4 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecek Creathon’la, girişimcilerin ürünlerini daha iyi anlatmalarına destek olmayı hedefliyor. Temel iletişim ürünlerinin geliştirileceği ya da yeniden kurgulanacağı 2,5 günlük kolektif üretim programı Creathon’da, mühendislik altyapısı olan girişimciler pazarlama uzmanlarıyla bir araya gelecek. Etkinlik sayesinde girişimcilerin etkin iletişim yönlerinin hikaye anlatımıyla güçlendirilmesi; ürünlerini daha iyi anlatmalarının sağlanması ve kitlesel fonlama kampanyalarındaki stratejilerini daha iyi belirlemeleri hedefleniyor. 

Katılım için son başvuru tarihi 21 Ocak olan Creathon, Arıkovanı ve Impact Hub İstanbul ortak etkinliği olarak gerçekleşecek. Etkinliğin son gününde, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz’un yapacağı konuşmaların ardından, “Yaratmak, üretmek, ürettiğini güzel anlatmak” temalı panel gerçekleşecek. 

Creathon’a katılmak isteyen yaratıcı sektörden kişiler creathon.arikovani.com linkinden başvuru yapabiliyor.

Etiketler: Creative Storytelling Hackathon , Hackathon
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri