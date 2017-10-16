Çöpçatanlık uygulamaları mı? I ıh! böyle düşmez

Flört uygulamalarını kimimiz meraktan, kimimiz sıkıldığı için kullanıyor. Birçoğumuz ise yeni arkadaşlıklar ve flörtleşmeler için. Akıllı telefonlarımız elimizden düşmüyorken neden flörtleşmeleri de onunla yapmayalım değil mi?

Flört uygulamalarının kullanım kılavuzu olmasa da uygulamayı verimli kullanmak önemli. Aksi halde eşleşme şansı oldukça düşük. Profil fotoğrafları en dikkat çekici ögeler olduğu için özenli seçmek gerekir. Kadınların maruz kaldığı ve itici bulduğu erkek profillerinin varlığının da farkındayız.

ONUN ARABASI VAR, GÜZEL Mİ GÜZEL

Yıl olmuş 2017, hala arabasıyla kadınları etkileyeceğini düşünen insanlar var. Profilde bağıra bağıra “Arabam var” diyen fotoğraflar paylaşmak medeniyet görmüş her insan için hayli iticidir. Kimse bu gösteriş merakını çekici bulmaz. Araba anahtarını gösterme çabaları da buna dahildir. İnsan hayret ediyor değil mi?

HANGİSİ SENSİN BİRADER?

Tamam, birçok arkadaşın var ve birlikte eğleniyorsunuz ama hangisi sensin birader? Niye tek olduğun bir fotoğraf yok? Yalnızsın ve böyle mi gideriyorsun yalnızlığı? Kıyamam. Neyse sonuç olarak seni tanımıyoruz, bize kendini göster yiğidim!

KAS, KAS VE YİNE KAS

Tüm fotoğraflarında üstü çıplak ve spor salonundan çıkmayan erkekler de en çok maruz kalınanlar arasında yerini alıyor. Kadınların bundan çok etkilendiğini düşünürken “Neden kimseyle eşleşmiyorum,” diyen insandır. Önce bir tişört giy, öyle konuşalım.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

İlk dikkat çeken şey yüzken, yüzü gizleyen bir güneş gözlüğü takmak, eşleşme şansını azaltır. Güneş gözlüksüz fotoğraf olmaması ise çılgınlıktır. Çirkin güneş gözlüklerine değinmek istemiyorum bile. Oysaki gözler ruhun aynasıdır. Seda Tripkolik’in bir sözü vardır: “Gözlerinin yeşilini özledim…”

TEK FOTOĞRAF

“Gizemli çocuk” izlenimi yaratmak için tek fotoğraf koymuşsun ama Türk kadını bunu yer mi? Yemez. Seni çoktan pas geçti, “sola attı”, çarpıya bastı bile. Sen gizemli olmaya devam et. ☺

MANZARA GÜZEL, EVET

Fotoğraf fena değil. Manzara da güzel ama sen belli bile olmuyorsun. Seni nasıl beğensinler? Kameraya biraz daha yakın olmakta fayda var. Aksi halde “Manzarayı beğendim ama seni değil” dememek işten bile değil.

Yazan: Gökhun Kavalcı