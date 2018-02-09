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    Çocuk oyununa ‘savaş karşıtı’ yasağı

    Gülseven ÖZKAN
    09.02.2018 - 00:14 | Son Güncelleme:

    Manisa Akhisar’da çocuklar için düzenlenecek ‘Çevreci Afacanlar’ adlı oyunun duyurusuna, “savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemleri nedeniyle” izin verilmedi.

    Eğitim-Sen Manisa Şubesi’nin girişimiyle, İzmir Toprak Sahne Tiyatrosu mart ayında çocuk ve yetişkin grubuna yönelik gösteri düzenleyecekti, Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü’ne başvuru yapıldı. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli izni vermedi. Ret gerekçesinde,“Çevreci Afacanlar adlı tiyatro eseri incelenmiş olup, inceleme sonucunda tiyatro metninin 6’ncı sayfasında ‘Bilgican’ adlı tiyatro karakterinin, savaş karşıtlığı ile ilgili sözlerinin oyunun konusuyla alakasız bulunduğu, yine aynı sayfada ‘Yeşil Ağaç’ adlı karakterin şiddet karşıtı sözleri ile çevre temizliği arasında bir ilgi kurulamadığı, ülkemizin içinden geçtiği bu hassas dönemde savaş karşıtlığı gibi siyasal söylemlerin çocuklarımıza sunulmasının sakıncalı olduğuna karar verildiğinden okullarımızda oyun tanıtımı ve afişlerinin asılması uygun görülmemiştir” denildi.

    Çocuk oyununa ‘savaş karşıtı’ yasağı

    Eğitim-Sen Akhisar Temsilcisi Engin Şengül, “Oyunda çevre duyarlılığı konu alınıyor. Şiddet karşıtı sözler var. Öğretmeniz. Öğrencilere şiddete şiddetle yanıt vermenin yanlış olduğunu anlatıyoruz” diyerek karara tepki gösterdi. Akhisar Milli Eğitim Müdürlüğü, kararı tekrar değerlendireceklerini açıkladı. 

    Etiketler: gazetehaberleri , çocuk oyunu , tiyatro
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