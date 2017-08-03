Çocuğu vurdular, tüneli tıkadılar, yolu kapattılar... Böyle asker uğurlaMA

5 KİŞİ YARALANDI

Eyüp, Karadolap Mahallesi’nde arkadaşlarını askere uğurlayan M.K. ile Ö.A. yanlarındaki pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. M.K. çocukların bulunduğu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalar bankta oturan 1’i çocuk 5 kişiyi yaraladı.

O anlar ise parkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 10 yaşındaki Yıldızsu Unus, sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sorguları tamamlanan M.K. ile Ö.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

ATEŞ AÇTILAR

Sefaköy’de asker uğurlayan bir grup otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Bu sırada havai fişek atan gruptan havaya ateş de açıldı. Üsküdar Kuzguncuk’ta da asker uğurlaması yapan yaklaşık 20 otomobillik konvoydakiler Beylerbeyi Tüneli’ni trafiğe kapattı. Araçlarından inerek meşaleler yakan gençler, tünelin içinde art arda torpil patlattı. Araç yoğunluğunun oluştuğu tünel, yakılan meşaleler nedeniyle dumanla kaplandı. Bir süre sonra araçlarına binen gençler kornalar çalarak tünelden ayrıldı.