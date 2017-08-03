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    Çocuğu vurdular, tüneli tıkadılar, yolu kapattılar... Böyle asker uğurlaMA

    Hürriyet Haber
    03 Ağustos 2017 - 23:20Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 23:20

    Türkiye'de her üç ayda bir celp dönemlerinde yürekleri ağızlara getiren asker uğurlama törenleri, önceki gün yine rayından çıktı. Asker uğurlama konvoyları yüzünden İstanbul’da trafik yer yer kilitlendi. Konvoydaki araç sürücülerinin kuralları hiçe sayması, araçların pencerelerinden sarkanların çevreden geçenlere sataşması, aynı yolu paylaşan sürücüleri çılgına döndürdü. Atılan yüzlerce havai fişek yetmedi. Uğurlama töreninin ayrılmaz bir parçası olan silahlar önceki akşam da ateşlendi.

    5 KİŞİ YARALANDI

    Eyüp, Karadolap Mahallesi’nde arkadaşlarını askere uğurlayan M.K. ile Ö.A. yanlarındaki pompalı tüfeklerle zaman zaman havaya ateş açtı. M.K. çocukların bulunduğu oyun alanının yanından geçtiği sırada pompalı tüfekle yere bir el ateş etti. Yerden seken saçmalar bankta oturan 1’i çocuk 5 kişiyi yaraladı.

    Çocuğu vurdular, tüneli tıkadılar, yolu kapattılar... Böyle asker uğurlaMA

    O anlar ise parkın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yaralılar Ferhat Turan, Ercan Turan, Kader Balkır, Yıldızsu Unus, İnci Kaya ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 10 yaşındaki Yıldızsu Unus, sol gözünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Sorguları tamamlanan M.K. ile Ö.A. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    Çocuğu vurdular, tüneli tıkadılar, yolu kapattılar... Böyle asker uğurlaMA

    ATEŞ AÇTILAR

    Sefaköy’de asker uğurlayan bir grup otomobilleriyle yolu trafiğe kapattı. Bu sırada havai fişek atan gruptan havaya ateş de açıldı. Üsküdar Kuzguncuk’ta da asker uğurlaması yapan yaklaşık 20 otomobillik konvoydakiler Beylerbeyi Tüneli’ni trafiğe kapattı. Araçlarından inerek meşaleler yakan gençler, tünelin içinde art arda torpil patlattı. Araç yoğunluğunun oluştuğu tünel, yakılan meşaleler nedeniyle dumanla kaplandı. Bir süre sonra araçlarına binen gençler kornalar çalarak tünelden ayrıldı.

    Çocuğu vurdular, tüneli tıkadılar, yolu kapattılar... Böyle asker uğurlaMA

    Etiketler: gazetehaberleri , asker , asker uğurlama
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