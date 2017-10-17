Çipras, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti

Çipras bugün Beyaz Saray’da Trump ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında “Karşılaştığımız tüm güçlüklere ve sık tekrarlanan tahriklere rağmen Türkiye ile diyaloğu sürdürüyoruz. Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli ve ihlalci hava-deniz faaliyetleri sona ermelidir. Türkiye bu faaliyetleri ile istikrarsız bir bölgede iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri hemen her gün torpilliyor” dedi.

Yunanistan’ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu belirten Çipras, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine de “Endişelerimize rağmen Türkiye’nin AB perspektifini destekliyoruz. Önemli bir bölgesel güç olan Türkiye’ye saygılıyız. Türkiye’nin AB, Batı ve NATO’ya bağlılığını destekliyoruz. Ancak, Avrupa yolunun ve batı dünyası ile işbirliğinin de bazı yükümlülükleri vardır ve bunlar yerine getirilmelidir” şeklinde konuştu.

Çipras, Trump hakkında söyledikleri hatırlatıldığında ise “Başkan ile görüşmemde konulara yaklaşımının ve siyasete bakışının bazen şeytanca görünse de neticede hayra çıktığını tespit ettim” diyerek direkt cevap vermekten kaçındı.

F-16'LARIN MODERNİZASYONUNA ABD'DEN ONAY

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının 2,4 milyar dolara modernize edilmesini onaylama kararı aldığı bildirildi.



ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan hükümetine F-16 uçaklarının F-16 Blok V konfigürasyonuna yükseltilmesi için muhtemel dış askeri satışına onay verme kararı aldı. Satışın tahmini bedeli 2 milyar 404 milyon dolardır. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı gerekli onay hakkında Kongre'yi 16 Ekim 2017 tarihinde bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

KATKI SAĞLAYACAKTIR

Modernizasyon kapsamında, APG-83 ve AEASA radarlarının yanı sıra modüler görev bilgisayarları, çok fonksiyonlu ortak taktiksel görev ve bilgi dağıtım sistemleri ile dahili küresel navigasyon sistemlerinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu teklif edilen satış Avrupa'da ekonomik ve siyasi istikrar konusunda önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini geliştirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacaktır. F-16'ların F-16 Blok V konfigürasyonuna yükseltilmesi Helenik Hava Kuvvetlerinin NATO'yu destekleme kabiliyetini artıracak ve NATO ile ABD ittifakıyla birlikte çalışabilir olmasını sağlayacaktır."

ANA YÜKLENİCİ LOCKHEED MARTİN

Açıklamaya göre, F-16'larda ileri düzey dost-düşman tanımlama sistemi olarak bilinen APX-126 yazılımı bulunacak, güvenli iletişim, ortak görev planlama sistemlerinin yanı sıra ileri düzey bireysel savunma sistemleri yer alacak. Ana yüklenici Lockheed Martin olacak.

ABD'de askeri satışlar, Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. ABD Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Silahlı Hizmetler Komitelerinin alınan satış kararlarına 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

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