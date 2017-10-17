Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Çipras, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti

    Çipras, Trump'a Türkiye'yi şikayet etti

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    17.10.2017 - 22:09 | Son Güncelleme:

    Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ABD’de Başkanlık seçimleri öncesinde “Umarım başımıza bu kötülük gelmez” dediği Donald Trump’a Türkiye’yi şikâyet etti. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının 2,4 milyar dolara modernize edilmesini onaylama kararı aldığı bildirildi.

    Çipras bugün Beyaz Saray’da Trump ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında “Karşılaştığımız tüm güçlüklere ve sık tekrarlanan tahriklere rağmen Türkiye ile diyaloğu sürdürüyoruz. Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli ve ihlalci hava-deniz faaliyetleri sona ermelidir. Türkiye bu faaliyetleri ile istikrarsız bir bölgede iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri hemen her gün torpilliyor” dedi.

    Çipras, Trumpa Türkiyeyi şikayet etti

    Yunanistan’ın egemenlik haklarını korumakta kararlı olduğunu belirten Çipras, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine de “Endişelerimize rağmen Türkiye’nin AB perspektifini destekliyoruz. Önemli bir bölgesel güç olan Türkiye’ye saygılıyız. Türkiye’nin AB, Batı ve NATO’ya bağlılığını destekliyoruz. Ancak, Avrupa yolunun ve batı dünyası ile işbirliğinin de bazı yükümlülükleri vardır ve bunlar yerine getirilmelidir” şeklinde konuştu.

    Çipras, Trumpa Türkiyeyi şikayet etti

    Çipras, Trump hakkında söyledikleri hatırlatıldığında ise “Başkan ile görüşmemde konulara yaklaşımının ve siyasete bakışının bazen şeytanca görünse de neticede hayra çıktığını tespit ettim” diyerek direkt cevap vermekten kaçındı. 

    F-16'LARIN MODERNİZASYONUNA ABD'DEN ONAY

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan'a ait F-16 savaş uçaklarının 2,4 milyar dolara modernize edilmesini onaylama kararı aldığı bildirildi.

    ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’ndan yapılan açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan hükümetine F-16 uçaklarının F-16 Blok V konfigürasyonuna yükseltilmesi için muhtemel dış askeri satışına onay verme kararı aldı. Satışın tahmini bedeli 2 milyar 404 milyon dolardır. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı gerekli onay hakkında Kongre'yi 16 Ekim 2017 tarihinde bilgilendirdi." ifadelerine yer verildi.

    KATKI SAĞLAYACAKTIR

    Modernizasyon kapsamında, APG-83 ve AEASA radarlarının yanı sıra modüler görev bilgisayarları, çok fonksiyonlu ortak taktiksel görev ve bilgi dağıtım sistemleri ile dahili küresel navigasyon sistemlerinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Bu teklif edilen satış Avrupa'da ekonomik ve siyasi istikrar konusunda önemli bir NATO müttefikinin güvenliğini geliştirerek ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerine katkı sağlayacaktır. F-16'ların F-16 Blok V konfigürasyonuna yükseltilmesi Helenik Hava Kuvvetlerinin NATO'yu destekleme kabiliyetini artıracak ve NATO ile ABD ittifakıyla birlikte çalışabilir olmasını sağlayacaktır."

    ANA YÜKLENİCİ LOCKHEED MARTİN

    Açıklamaya göre, F-16'larda ileri düzey dost-düşman tanımlama sistemi olarak bilinen APX-126 yazılımı bulunacak, güvenli iletişim, ortak görev planlama sistemlerinin yanı sıra ileri düzey bireysel savunma sistemleri yer alacak. Ana yüklenici Lockheed Martin olacak.

    ABD'de askeri satışlar, Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülüyor. ABD Senato ve Temsilciler Meclisi'ndeki Silahlı Hizmetler Komitelerinin alınan satış kararlarına 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. 

     
     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri