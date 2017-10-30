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    Cinsel tacizle suçlanıyordu... Kevin Spacey eşcinsel olduğunu açıkladı

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 09:49 | Son Güncelleme:

    ABD'li oyuncu Antony Rapp'ın tacizle suçladığı Oscarlı oyuncu Kevin Spacey, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda Rapp’ten 'uygunsuz davranışı' nedeniyle özür diledi ve eşcinsel olduğunu söyledi.

    ​Spacey'nin mesajında şu ifadeler yer aldı: “Anthony Rapp’in oyunculuğuna büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Kendisinin hikayesini dinlediğimde dehşete düştüm. Dürüst olmam gerekirse 30 seneyi geçkin bir süre önce yaşanan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak olaylar dediği gibi geliştiyse kendisine çok sarhoş olduğum bir andaki bu davranışlarımdan ötürü en samimi özürlerimi borçluyum. Bunca yıl sebep olduğum duygular için de özür diliyorum.

    'HAYATIMI EŞCİNSEL BİR ERKEK OLARAK SÜRDÜRMEYİ SEÇİYORUM'

    KBu hikaye, beni hayatımla ilgili başka konuları anlatmak için cesaretlendirdi. Özel hayatımla ilgili korumacı olduğum için hakkımda pek çok hikaye dolaştığını biliyorum. En yakınımdakiler bilir ki, hayatımda hem erkeklerle hem kadınlarla ilişkilerim oldu. Erkeklerle romantik ilişkiler yaşadım, onlara aşık oldum ve şimdi de hayatımı eşcinsel bir erkek olarak sürdürmeyi seçiyorum. Bu gerçekle açık ve dürüst bir şekilde yüzleşmeliyim, bu da davranışlarımı gözden geçirmek ile başlıyor.”

    Rapp Buzfeed’e yaptığı açıklamada 14 yaşındayken Spacey’nin evine gittiğini ve ünlü aktörün kendisini yatağa yatırarak üzerine çıktığını iddia etmişti. Rapp, olay yerinden kaçtığını ancak yaşananları kimseye anlatmadığını ifade etmişti.

    Etiketler: Kevin Spacey , ABD , taciz
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