Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

YURT dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocaklarından, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne’deki sınır kapılarına akın etti. Gidecekleri istikamete göre Avrupa’ya açılan İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına yönelen Türk vatandaşları yoğunluk oluşturdu. En çok yoğunluk her yıl olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşandı. 5 kilometreye yakın küçük araç kuyruğunun oluştuğu sınır kapısında polis düzenli bir geçişin olması amacıyla tedbir aldı.

Kapıkule’ye giden yolun gidiş istikametteki yolun tek şeridinde Avrupa’ya gidecek Türk vatandaşları sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Yoğunluğun bir nedeni de dönüşe geçenlerin önemli bir bölümünün pazartesi günü işbaşı yapacak olmaları. Yarın daha da artması beklenen yoğunluğun iki hafta kadar hafta sonlarında sürmesi bekleniyor.