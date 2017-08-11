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    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    AA
    11 Ağustos 2017 - 14:38Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:38

    İzinlerini geçirdikleri memleketlerinden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola koyulan tatilciler, sınır kapılarında yoğunluk oluşturdu.

    YURT dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocaklarından, yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne’deki sınır kapılarına akın etti. Gidecekleri istikamete göre Avrupa’ya açılan İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarına yönelen Türk vatandaşları yoğunluk oluşturdu. En çok yoğunluk her yıl olduğu gibi Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşandı. 5 kilometreye yakın küçük araç kuyruğunun oluştuğu sınır kapısında polis düzenli bir geçişin olması amacıyla tedbir aldı. 

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Kapıkule’ye giden yolun gidiş istikametteki yolun tek şeridinde Avrupa’ya gidecek Türk vatandaşları sıranın kendilerine gelmesini bekliyor. Yoğunluğun bir nedeni de dönüşe geçenlerin önemli bir bölümünün pazartesi günü işbaşı yapacak olmaları. Yarın daha da artması beklenen yoğunluğun iki hafta kadar hafta sonlarında sürmesi bekleniyor.

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Çıkış kuyruğu, 5 kilometreyi buldu

    Etiketler: sınır kapıları , Kapıkule , Avrupa
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