‘Cihannüma’ restore ediliyor

Dr. Yalçın ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından 2000 yılında Amerika’da kurulan Turkish Cultural Foundation (Türk Kültür Vakfı) İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Chester Beatty Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu’nda basılan ilk eserler arasında yer alan Kitab-ı Cihannüma’nın konservasyona tabi tutulup sergiye hazırlanması için destek sağladı.

Avrupa’nın önde gelen müzeleri arasında yer alan Chester Beatty Kütüphanesi, Chester Beatty (1875-1968) adındaki bir Amerikalı hayırsever ve koleksiyonerin bağışladığı, İslam dünyası, Doğu Asya ve Avrupa kökenli eserlerden oluşan zengin bir koleksiyona sahip. Kütüphane aynı zamanda dünya çapında bilim insanlarının araştırma yaptığı bir merkez özelliğinde.

İBRAHİM MÜTEFERRİKA BASTI

Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü tarih ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan ve 1609-1657 tarihleri arasında yaşamış olan Kâtip Çelebi’nin (veya Hacı Halife olarak bilinen Mustafa bin Abdullah) yazdığı ‘Cihannüma’, 1732 yılında Osmanlı’nın ilk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika (1674-1745) tarafından basıldı. Müteferrika tarafından 1729 -1742 yılları arasında basılan 17 kitabın 13 tanesi Chester Beatty Kütüphanesi’nin koleksiyonu arasında yer alıyor. Bu koleksiyona ait Cihannüma, sınırlı sayıda basılan eserin orijinalinde bulunan 13 astronomik ve 26 coğrafi haritası ile çok az bulunan eksiksiz nüshalarından biri olarak biliniyor. Kâtip Çelebi’nin bu iddialı eseri Osmanlı dünyasındaki coğrafi bilgi birikimini yansıtması ve Türkiye’de Türkçe olarak basılan ilk eserler arasında yer alması nedeniyle büyük tarihi öneme sahip.