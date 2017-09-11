CIA’den iki ÖSO grubuna ‘savaşı bırakın’ talimatı

İngiliz haber ajansı Reuters’ın muhalif ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) içinde yer alan Usüd el Şarkiye ve Şehit Ahmed Abdo gruplarına Suriye ordusuyla savaşmayı bırakmaları söylendi. Reuters’e konuşan Batılı diplomatik kaynaklar, muhaliflerin geri çekilmesine yönelik kararın, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından, CIA’in Suriye hükümetine karşı savaşan gruplara yönelik eğit-donat programına son verilmesi ile ilgili olduğunu söyledi. Ancak bu karar muhalif gruplardaki yüzlerce savaşçı arasında memnuniyetsizliğe sebep oldu. Habere göre pek çoğu, Ürdün’e geri çekilmenin güçlerini dağıtmak anlamına geldiğini düşünüyor. Usüd el Şarkiye grubunun üst düzey yetkililerinden Badr el Din el Salamah, “Teklifi reddettik. Şehitlerimizin kanı bile daha kurumadı” dedi.