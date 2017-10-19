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    Chatbot teknolojisi KOBİ’lerin işini kolaylaştırıyor

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Tüm dünyada adından sıkça bahsedilen Chatbot’lar artık Türkiye pazarının da gündeminde. Yellow Pages, hayata geçirdiği RehberBot ile firmaların dijital dünyada bulunurluklarını artırıyor ve arama yapmak isteyen ya da firmasını rehbere kayıt etmek isteyen KOBİ’lere yardımcı oluyor.

    YellowPages.com.tr üzerinden Mesaj Gönder butonundan ya da Facebook Messenger ile Yellow Pages Türkiye hesabından ulaşılabilinen RehberBot ile kullanıcılar rehberde firma arayabiliyor ya da rehbere firma ekleyebiliyorlar.

    RehberBot’un kullanım istatistiklerine bakıldığında rekabetin çok yoğun olduğu bir ortamda farklı sektörlerdeki kullanıcıların dijital ortamdaki hayatlarını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. RehberBot’un kullanım verilerine göre; RehberBot’la konuşan kullanıcıların %71’i RehberBot’u “firma arama”, %24’ü ‘’firma ekleme’’ için kullanıyor. En çok arananlar ise market, tesisatçı, su gibi lokasyonu önemli olan işletmeler. Verilere demografik olarak bakıldığında ise RehberBot’u kullananların %62’si erkek, %38’i kadın. Kullanıcıların %62'si RehberBot ile Türkçe konuşurken %20'si İngilizce, %18 ise diğer diller ile iletişim kuruyor.

    Türkiye’de chatbotların sektör olarak bakıldığında pazarlama, müşteri hizmetleri, finans, ürün, satış ve destek birimleri tarafından kullanılmaya başlandığını vurgulayan Yellow Pages Genel Müdürü Serhad Akkoç sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yellow Pages olarak önümüzdeki dönem hedeflerimizde sahip olduğumuz KOBİ ve Kurumsal müşterilerimizin sektörel olarak daha detaylı ve direk ekonomiye katkı sunacak şekilde bulunurluklarını artıracak teknolojik gelişmeler için çalışacağız. Bu çalışmalarımız sırasında RehberBot teknolojimizi sektörel olarak özelleştirilmiş olarak müşterilerimizin kullanımına açacağız. Örneğin bir lastikçi arıyorsunuz. Burada chatbot arabanın modeli, lastiğin boyutu, hangi arabada lastiğe ne kadar hava basılır gibi ilgili sorularla yönlendirme yapabilecek.”

    Etiketler: internet
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