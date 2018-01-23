Çeyrek asır geçti... Selda Bağcan ile anılacak

Duayen gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledildi. Olayın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen saldırının gerçek failleri tam olarak bulunamadı. Mumcu, yarın saat 12.00’de katledildiği yerde, evinin önünde kendisini sevenlerce anılacak.

UĞURLAR OLSUN Usta sanatçı Selda Bağcan da yarınki anmaya katılacak. “Uğur MUMCU İçin Söylüyoruz” konseriyle bir kez daha “Uğurlar Olsun” ağıtını seslendirecek.