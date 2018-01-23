Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çeyrek asır geçti... Selda Bağcan ile anılacak

    Çeyrek asır geçti... Selda Bağcan ile anılacak

    Aysel Alp/Ankara
    23.01.2018 - 22:21 | Son Güncelleme:

    Duayen gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bomba ile katledildi. Olayın üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen saldırının gerçek failleri tam olarak bulunamadı. Mumcu, yarın saat 12.00’de katledildiği yerde, evinin önünde kendisini sevenlerce anılacak.

    UĞURLAR OLSUN

    Usta sanatçı Selda Bağcan da yarınki anmaya katılacak. “Uğur MUMCU İçin Söylüyoruz” konseriyle bir kez daha “Uğurlar Olsun” ağıtını seslendirecek.

    Çeyrek asır geçti... Selda Bağcan ile anılacak

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri