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    Ceyhan Mumcu ile Özgür Mumcu Twitter'da kapıştı

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 16:08 | Son Güncelleme:

    24 Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu ile köşe yazarı oğlu Özgür Mumcu Twitter üzerinden kapıştı.

    Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu, Twitter hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar" başlığıyla verilen bir hesabı paylaştı. Özgür Mumcu, bu haber için "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti" tweeti attı.

    Bu mesaja cevap Özgür Mumcu'nun amcası Ceyhan Mumcu'dan geldi. Özgür Mumcu'nun mesajını alıntılayan Ceyhan Mumcu yine Twitter'da "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" yazdı.

    Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars bunun üzerine Twitter'da bir mesaj yayınlarayak "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü" dedi.

    Ceyhan Mumcu ile Özgür Mumcu Twitterda kapıştı

     

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