Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 200 öğrenciye burs verecek

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 200 öğrenciye burs verecek

    Hürriyet Haber
    21.12.2017 - 15:57 | Son Güncelleme:

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 4 ay süre ile 200 öğrenciye 450 TL burs vermeye hazırlanıyor. Türkiye Çevre Koruma Vakfı aracılığıyla ödenecek olan burslar, bitirme tezi ya da projesi hazırlayan 200 lisans öğrencisi arasında paylaştırılacak. Bitirme tezinin konu başlıkları ise vakfın web sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, burs imkanı hakkında bazı detaylar

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine 4 ay süre ile ayda 450 lira burs verileceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'nin talimatı doğrultusunda harekete geçen bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, yeni yılda bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 lisans öğrencisine burs verecek.

    Mimarlık, şehir plancılığı, biyoloji ve kimya bölümleri ile inşaat, çevre, kimya, elektrik elektronik ve makine mühendislikleri dallarında belirtilen konu başlıkları altında bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrenciler, vakfın web sitesi üzerinden (www.tucev.org) 20 Ocak 2018'e kadar başvuru yapabilecek.
    1 Şubat 2018 itibarıyla burslar ödenmeye başlanacak. Burs alan öğrenciler, üniversite tarafından yapılan tez ve doktora kabulünden sonra çalışmalarını yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecek. Tez ve projeler, Çevre Şehir Kütüphanesi'nde yer alacak.

    "4 AY SÜRE İLE AYDA 450 LİRA BURS VERECEĞİZ"

    Bakan Özhaseki, öğrencilere maddi ve manevi desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Bakanlık olarak başlatmış olduğumuz burs seferberliğinde 500'den fazla bitirme tezi ve bitirme projesi, 38 yüksek lisans tezi çalışmasının sonuçlanmasını sağladık. 16 doktora öğrencimize vermiş olduğumuz desteğimiz ise devam ediyor. Bu yıl da yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine 4 ay süre ile ayda 450 lira burs vereceğiz." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: burs imkanı , 200 öğrenciye burs , burs veren kurumlar
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri