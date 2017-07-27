Ceviz büyülüğünde dolu şoku! Onlarca aracın camları kırıldı, kaportaları zarar gördü

Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne’de, sağanak yağış yurda Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağışın etkisine giren kentte 35 derece olan hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece azaldı. Kapıkule Sınır Kapısı ve çevresindeki köylerde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından, yaklaşık 10 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı günlük yaşamı kısa süreliğine felç etti. Dolunun etkili olduğu bölgelerdeÿayçiçek tarlaları hasar gördü. Araçlarda maddi hasara neden alan dolu, bir çok aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Şiddetli rüzgar, sağanak ve dolu yağışı kent merkezinde etkili olmadı.

Yaz tatilini ailesiyle Kahramanmaraş’ta geçirmesinin ardından Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Ali Küpelikılıç, seyir halindeyken otomobil içerisinde dolu yağışına denk geldiklerini söyledi. Otomobilin camlarının kırıldığını anlatan Küpelikılıç, "Almanya’ya dönmek için yola çıktım, Kapıkule’ye yaklaştığımızda aniden bastıran ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle aracım büyük hasar oluştu. Araç içinde iki kızım korkudan ağladı. Şimdi jandarmaya haber verdim, gelip rapor tutacaklar. İnşallah aracımın zararını kasko karşılayacak" dedi.

SIFIR ARAÇLAR DOLUDAN ZARAR GÖRDÜ

Bursa’dan yüklediği sıfır araçları Bulgaristan’a götürmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda kuyrukta bekleyen TIR sürücüsü Abdullah Abdullah, bir anda bastıran dolu yağışının maddi hasara neden olduğunu belirterek, "Sıfır araçlar ceviz büyüklüğünde yağan dolu hasar verdi. Araçların camları kırıldı ve kaportalarında maddi hasar oluştu" ifadelerini kullandı. Avusturya’ya ihraç yükü götürmek için kuyrukta bekleyen diğer TIR sürücüsü Hakan Ersavaş da aracın ön camı ve aynası dolu yağışından kırılarak zarar verdiğini söyledi.

ÇATI BRANDASI YIRTILDI

Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki tesisleri işleten Coşkun Yence, aniden bastıran dolunun işyerine zarar verdiğini kaydederek, "Dolu yağışı işyerimin brandalarını yırttı. Adeta yumurta büyüklüğündeki yağan dolu tesisimize zarar verirken araçların camlarını kırdı. Yaşadığımız felaketi ucuz atlattık" diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre Edirne’nin yanı sıra Kırklarelİ’nde de şiddetli yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı, kent hoparlörlerinden şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptı.