Cesedi poşete sarılı halde bulunmuştu! Korkunç cinayette kan donduran sözler

Olay, geçtiğimiz 21 Mart akşam saatlerinde Yakakent Mahallesi'nde bir apartmanın 8'inci katında meydana geldi. Ümit Ş. (24) isimli bir şahısla aynı evde yaşadığı öne sürülen 28 yaşındaki Funda Gülmez'den haber alamayan yakınları Gülmez'in yaşadığı eve gitti. Yakınları eve girdiğinde genç kadının naylon poşete sarılmış cansız bedeniyle karşılaştı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi intikal etti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Gülmez'in cesedini bulan yakınları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Gülmez'in birlikte yaşadığı Ümit Ş.'nin ise telefon aramalarına cevap vermemesi üzerine durumdan şüphelenen polis ekipleri, Ümit Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Katil zanlısı olarak Ümit Ş., cinayete yardım etmekten Gözde K. ve suç delillerini yok etmek suçundan İbrahim Ö. polis ekiplerince yakalandı.



NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI



Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayı soruşturan savcı, Ümit Ş. hakkında tasarlayarak kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Gözde K. hakkıda cinayete yardım suçundan 20 yıl, İbrahim Ö. hakkında ise suç delillerini yok etmek suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Ümit Ş., Gözde K., İbrahim Ö., sanık avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Müjgan Bilgen Özen, müşteki aile, Funda Gülmez'in annesi müşteki Sevim Sayılan, müşteki avukatları İpek Kul, Erdoğan Özer, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri katıldı.



İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Ümit Ş., Funda Gülmez'in ailesinden özür dileyerek savunmasına başlayıp Gülmez'e dini nikah kıydığını, Funda için ailesini karşısına aldığını ileri sürerek, “Olaydan bir ay önce Gözde bana, 'Ağabey biz Funda ile Gamzelerin evine gittik, Gamze'nin ağabeyi Ekrem ile Funda'nın arasında duygusal ilişki olduğundan şüpheleniyorum' dedi. Ben Gözde'ye 'Funda bana öyle bir şey yapmaz' dedim. Olay gecesi ben dışarıdan geldiğimde eve Funda telefonla biriyle konuşuyordu. Telefon konuşması bitince doğum günümü kutladı. Kendisinden bir bardak su istedim. Su getirmeye gittiğinde Funda'nın telefonuna mesaj geldi. Baktığımda isimsiz bir numaradan 'Naber, ne yapıyorsun' mesajı vardı. Funda'ya sorduğumda Ekrem ağabey diye cevap verdi. Gözde'nin anlattığı olay aklıma gelince Funda'ya 'Ekrem'in yanından geliyorum, Ekrem bana her şeyi anlattı' diye söyledim. Bunun üzerine Funda gerçekleri anlatmaya başladı. Funda, 4 sene önce Ekrem ile birlikte yaşadığını söyleyince bende bir kaç kez tokat attım. Daha sonra Funda bana, 'Ben seni aldattım, sen nasıl bir erkeksin, Ekrem kadar olamadın' diye tahrik edici sözler söylemesi üzerine banyoya götürüp cebimde olan bıçakla öldürdüm. Evden çıktım, marketten koli bandı ve poşet aldım. Cesedi siyah poşete koydum ve bantladım. Daha sonra arkadaşım İbrahim'i aradım. Beni aldı Buca'ya gittik, oraya gidince İbrahim'e olayı anlattım” iddiasında bulundu.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Sanık Gözde K. ise suçlamaları kabul etmediğini, suça karışmadığını ileri sürerek, “Ümit ile yakın arkadaşız hatta ağabey kardeş gibiyiz. Eşimle yaşadığımız evde Funda ile Ümit ağabey bir süredir bizle kalıyordu. O gün bir arkadaşımın yanına uğramıştım. Eve geç geldim. Eve Ümit ağabey ile ortak tanıdığımız arkadaşmız Reşat ile geldiğimde duvarda kanlar vardı. Ben bağırınca Reşat içeri girdi ve cesedi gördü. Daha sonra polisi aradık” diye konuştu. Bir diğer sanık İbrahim Ö. ise suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Ben eve hiç girmedim. Herhangi bir şekilde cesedi bantlamadım, taşıma, etrafı silme tarzında bir şey yapmadım. Ümit bana Buca'ya giderken olayı öğrendim” dedi.

İKİ SANIK TAHLİYE OLDU



Duruşma savcısı, sanık ifadelerine bir diyeceklerinin olmadığını, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine, Sanık Ümit Ş.'nin tutukluluk halinin devam edilmesini karar verilmesine, diğer sanıklar Gözde K. ile İbrahim B.'nin suçun değişme ihtimali, tutukluluk süreleri dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar Gözde K. ile İbrahim Ö.'nün tahliyesine, Ümit Ş.'nin tutukluluk halinin devamına, gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.