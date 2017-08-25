Cep telefonu roket gibi patladı!

Alevleri hemen söndüren kadın, erkek arkadaşı Daniel Collict (29) tarafından hemen hastaneye götürüldü. Olay anını anlatan Collict ‘Odanın içinde roket patlamış gibi bir ses duydum. İlk başta ne olduğunu anlamadım fakat sonradan telefon olduğunu farkettim. Kathleen’in eli yanmış ve kıvılcımlar yatağa sıçramıştı. Yataktaki alevleri hemen söndürdük. Odanın havalanması için pencereleri açtık. Kathleen şokun etkisiyle acıyı hissetmemiş. Hemen hastaneye koştuk.’ dedi.

BEBEĞİMİZ ÖLEBİLİRDİ

Yatağın diğer tarafında yattıkları için şanslı olduklarını söyleyen Collict, ‘Birkaç santim daha kenarda yatıyor olsaydık doğmamış bebeğimiz zarar görebilirdi. Sanırım sorun telefon bataryasından kaynaklanıyor. Hepimiz telefon, tablet gibi bu teknolojik aletlerle uyumanın zararlı olduğunu biliyoruz. Fakat kimse bu olayları ciddiye almıyor. Bu tip olayların sadece başkalarının başına geleceğini sanmayın. Dikkatli olun.’ açıklamasını yaptı. Telefon firmasının onlarla çok az irtibata geçtiğini ve sadece ‘Duyduğumuz için üzgünüz, eşin ne durumda’ diye sormak için 5 gün beklemelerini anlamlandıramadığını da sözlerine ekledi.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Telefon firması sözcüsü ise yapılan açıklamada ‘Bu cihazlarda herhangi bir bilinmeyen güvenlik sorunu yoktur.’ dedi. Müşterilerden gelen yoğun sorular üzerine firma olayın titizlikle araştırılacağını ve müşteri hizmetleri çalışanlarının müşterilerle direkt olarak irtibata geçeceğini bildirdi.

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