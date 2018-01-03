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    Cep telefonu el bombasına dönüşmesin

    Nermin UÇTU/DHA
    03.01.2018 - 21:56 | Son Güncelleme:

    MANİSA Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Üzen, tablet ve cep telefonu gibi teknolojik ürünlerin kalitesiz şarj aletleriyle şarj edilmesi halinde patlayabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

    Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığını ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak'ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, şöyle dedi: "Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefonun hasar gördüğünü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kalitesiz bir ürünle doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli."

    Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.

    Etiketler: şarj cihazı , gazetehaberleri
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