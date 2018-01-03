Cep telefonu el bombasına dönüşmesin

Üzen, özellikle Çin malı kalitesiz ürünlerin patladığını ve yangınlara neden olabildiğini söyledi. Kaliteli telefonlarda, kalitesiz şarj aleti kullanımının patlamaya davetiye çıkardığını ifade eden, Zonguldak'ta bir doktorun cebindeki telefonun patlamasını örnek gösteren Üzen, şöyle dedi: "Kalitesiz malların patladığını, yangına sebebiyet verdiğini biliyorduk. Fakat kaliteli bir telefonun patlaması ilginç bir konu. Muhtemelen kalitesiz bir şarj aleti ile telefonun hasar gördüğünü ve sonrasında patladığını düşünüyoruz. Kalitesiz bir ürünle doldurduğunuzda içindeki piller genleşip, patlamaya hazır bir el bombası haline geliyor. Bu oldukça tehlikeli."



Günümüzde çocukların cep telefonu ve tabletlerle vakit geçirdiğine de dikkat çeken Mehmet Üzen, onları korumak için şarjdayken kullanmalarına izin verilmemesi gerektiğini de dile getirdi.



