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    Cemre ne zaman düştü? İlk Cemre ne zaman düşer?

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    Cemre, şubat ayının ortalarının yaklaşması dolayısıyla araştırılan konular arasında yer aldı. Halk arasında önemli bir yere sahip olan Cemre inanışı, ilkinin gerçekleşmesinin ardından araştırılan konular arasına girdi. Havaların ısınmasında önemli bir alamet olarak görülen Cemre düşmesi, tarihleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Peki, ilk Cemre ne zaman düştü? İşte, vatandaşların araştırdığı konuyla ilgili detaylı bilgiler

    Cemre ne zaman düşecek sorusu havaların yavaş yavaş ısınmasıyla gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ağaçların yeşermeye, mevsimin sertliğini kaybetmeye başladığının bir ifadesi olan Cemre, tarihleri ile vatandaşların sorguladığı konu oldu. Peki, İlk Cemre ne zaman düştü? İşte, doğa olayı olarak kabul gören bu inanış hakkında detaylı bilgiler

    CEMRE NE ZAMAN DÜŞTÜ?

    Yıllardır süregelen inanışa göre ilk Cemre, 19 Şubat tarihinde havaya düşmektedir. Her yıl aynı tarihte gerçekleştiği düşünülen bu inançta sonraki süreçler ise 26-27 Şubat ve 5-6 Mart şeklinde ilerlemektedir. Cemre, ilk olarak havaya, sonra suya ve son olarak ise toprağa düşmektedir.

    İLK CEMRE DÜŞTÜ, ÇİÇEKLER  AÇTI 

    Mersin’in Anamur ilçesinde badem, kayısı ve dut ağaçları çiçek açtı.

    Anamur ilçesinde yazdan kalma günler yaşanırken, Toroslar’ın güney kesimleri  badem, kayısı ve dut ağaçlarının çiçek açmasıyla rengarenk oldu. Emirşah Mahallesi’nde oturan Musa Çakmak (29), erken de olsa güzel bir bahar yaşadıklarını ifade etti. Badem üreticisi Erol Taş (41) da bu yıl havaların ılık gitmesinden dolayı bademlerin erken çiçek açtığını ancak havaların birden soğumasından endişe ettiklerini söyledi.

    İlk cemrenin havaya düşmesi ile doğa ayrı bir canlılık yaşamaya başlarken, arılar da çiçeklerin üzerindeki arayışlarını sürdürerek, peteklere bal bırakmak için çalışıyor.

    Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre hava sıcaklıkları kentte en düşük 12, en yüksek ise 20 derece ölçüldü. Perşembe gününe kadar kentte yağmurun etkili olacağı,hafta sonu ise havanın güneşli olacağı belirtildi.

    CEMRE NE DEMEK?

    Gazi Üniversitesi'nden Prof.Dr. Öcal Oğuz Cemre kelimesinin kökenine dair şu bilgileri verdi: "Cemre, hakkında çok fazla rivayet olan bir kelime. Öncelikle ateş, ateş parçası, kor şeklinde Arapçadan kaynaklanan bir anlamı var. Ama onun yanında Anadolu'da 'imre', 'imere' 'zemheri' veya 'cemre' şeklinde adlandırmalar var. Bunlardan Cemre adı en yaygın olarak kullanılandır." dedi.

    KAÇ TANE CEMRE VAR?

    Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.

    İstanbul'da son 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , Cemre’lerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur.

    Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç Cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki Cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş.

    CEMREYLE İLGİLİ ATASÖZLERİ DE BULUNUYOR

    Prof. Dr. Oğuz, tabiatı gözlemleyen halkın bu konuda birçok atasözü ürettiğini belirterek, "Ağustos soğuya soğuya kışı getirir, şubat ılıya ılıya yazı getirir" gibi atasözlerinin cemrelerle başlayan ısınmaya yönelik bir gözlemin sonucu olduğunu aktardı.

    Geceyle gündüzün eşitlendiği 21 Mart'tan yani "nevruz"dan sonra gündüzlerin uzamaya başladığını söyleyen Oğuz, şunları kaydetti:

    "Halk, 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' diyerek cemrelerin yaz için yeterli olmadığını gözleme dayalı olarak ifade eder. 'İstersen yazı, bekle Hıdırellez'i' atasözü veya 'Mayıs ayı gelende dağlarda kar olur mu?' türküsü halkın tabiata yönelik bu gözleminin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Nitekim bizim 'bahar bayramı' olarak tanıdığımız Hıdırellez, aslında halk takviminde cemrelerin düşüşünden başlayarak kışın ve eski yılın bitişinin, yazın ve yeni yılın gelişinin kutlanmasıdır."

    Etiketler: cemre , cemre ne zaman düşer , cemre tarihleri , son dakika
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