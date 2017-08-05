Cemil Çiçek: Saygısızca ve nankörce

Â “SON yüzyılda millet olarak üç tane önemli kazanımımız var; milli mücadele, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve demokrasi. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet kurduğumuz son devlettir ve ebedi devletimizdir. Bunu anlamayanlar, iyi anlasınlar. İsmi geçen kişi, televizyonlara niye çağrılır bilemem, ne fayda umulur onu da bilemem; ama söylediği fikirler beni temsil etmiyor. AK Parti MKYK üyesi ifadesi kullanılarak, partiyi temsil ediyor izlemini veriliyor. Açıkça söylüyorum beni temsil etmiyor. Hiçbir şekilde bu fikirleri tasvip etmediğim gibi tarihi gerçeklerden uzak, saygısızca ve nankörce bir ifade tarzı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de, 16 Nisan referandumuyla başlayan yeni süreç, yeni bir devlet kurma süreci değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinde yeni hükümet kurma sürecidir. Bu ikisini birbirine karıştırarak, ortalığı karıştırmanın bir anlamı yoktur. Herkesin ifade özgürlüğü var, ama ifade özgürlüğü sorumsuzluk değildir. Türkiye’nin hassas olduğu kavramlar ve kurumlarla ilgili olarak konuşan kişilerin, daha sorumlu ve daha saygılı bir dil kullanmaları hepimizin yararınadır.”