Çavuşoğlu'ndan IKBY'ye uyarı: Allah korusun iç savaşa kadar götürür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin TRT Haber’de açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü haberleri üzerine Berlin’e nota vermesine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: "FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ÿdair hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya’ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa Almanya’da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye’ye iade edilmesini istedik. Resmi yol ile yaptık. Berlin Büyükelçiliğimiz Alman Dışişleri Bakanlığına notamızı ilettiler. Çıkan haberler üzerine ne olduğunu resmi kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyordu.

ALMANLARA DA SORUYORUZ ’BİR DÜŞMANLIĞIMIZ OLDU MU?’ DİYE

Almanya ile ilişkilerde bazen özeleştiri yapıyoruz eksiğimiz nerede diye. Hatta bunu Almanlara da soruyoruz; ’Bizim size ne yanlışımız oldu ne yaptık?’ diye. ’Hatta tarihten bu yana bir düşmanlığımız oldu mu?’ diye. Almamaların verdiği tek cevap; ’hayır.’ Almanya’da genel olarak Türkiye’ye karşı bir kampanya var. Türkiye karşıtlığı, ırkçılık, İslamafobi, göçmen karşıtlığı var. Almanya ve diğer ülkelerde seçim olduğu zaman neden Türkiye karşıtlığı iç siyasette malzeme olarak kuşanılıyor? Demek ki ırkçılık var İslam düşmanlığı artıyor. Burada ırkçılık pastası var. O pastadan herkes pay almaya çalışıyor. Bazen AB de yapıyor. ÿTehditlerle, şantajlarla olmaz bu iş. Oradan buradan cezalandırayım ekonomik yaptırımların bir faydası olmaz."ÿ

"ALLAH KORUSUN SİVİL SAVAŞA KADAR GÖTÜRÜR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Ülke bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun sivil savaşa kadar götürür. Biz refandum kararına karşıyız karşı olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"AB’YE RESMEN BİLDİRDİK"

Çavuşoğlu, "En son AB’ye mektup gönderdik. Vize serbestisi uygulanmadan geri kabul anlaşmasını uygulamayacağımızı resmen bildirdik. İkisinin birlikte uygulanması gerekiyor" dedi.

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