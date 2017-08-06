Çavuşoğlu Manila’da Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, “Malum Suriye’yi değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte yine Astana toplantısı olacak, onun hazırlıkları. Vize konusunu değerlendirdik. Yine domates başta olmak üzere ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştiririz, bunları değerlendirdik” dedi. 50’nci Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Çavuşoğlu, AA ve TRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

LAOS’A BÜYÜKELÇİ HAMLESİ

Son kararnameyle Laos’a da bir büyükelçi atadıklarını ve böylelikle ASEAN bölgesindeki tüm ülkelerin başkentlerinde Türk temsilciliği bulunacağını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin ASEAN’a sektörel diyalog ortağı statüsü başvurusuna ilişkin, şunları söyledi: “Türkiye, resmen ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı oldu. 2015 yılında başvurmuştuk. Hem yol haritamız hem de eylem planımız, ASEAN üyesi ülkeler tarafından da takdirle karşılandı. Bu tabii Türkiye’nin çok yönlü, proaktif dış politikasına uygun bir açılım.”

KRİTİK GÖRÜŞMEYE SAHNE OLDU

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı dünya siyaseti açısından çok kritik bir temasa da sahne oldu. Washington’ın Moskova’ya yaptırım kararının ardından ilk kez Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir araya geldi. Lavrov, Rusya’nın ABD’nin yaptırımlarına yanıt olarak aldığı karşı tedbirler konusunu gündeme getirdi.