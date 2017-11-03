iPhone X'ten bile pahalı kılıf!

Üst seviye telefonlar için kılıf üreten Cavier, iPhone X için ürettiği kılıfları görücülerine tanıttı. Cavier’ın ürettiği kılıf meteor kaplamalı ve 24 karat altından oluşan çizgilere sahip. Bir de telefonun arka tarafında bulunan güneş paneli sayesinde iPhone X’in güneşe tutulması halinde şarj olmasını sağlıyor. Cavier kılıf üreticilerinin Nikola Tesla ve Elon Musk gibi isimlerden ilham aldığı bilinirken, kılıfın adının da iPhone X Tesla olacağı duyuruldu.

Aslında Cavier’ın ürettiği bu kılıf iPhone X için bir modifiye. Yani iPhone X’inize bu kılıfı aldığınızda telefonunuzu modifiye etmiş olacaksınız. 64 GB’lık haline 4.445 dolar, 256 GB haline ise 4.700 dolar yani yaklaşık 17.000 TL vermeniz halinde iPhone X’iniz modifiyeli hale geliyor. iPhone X Tesla cepleri yakacak gibi duruyor.