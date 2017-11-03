Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
    Haberler >Teknoloji>iPhone X'ten bile pahalı kılıf!

    iPhone X'ten bile pahalı kılıf!

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 09:54 | Son Güncelleme:

    Cavier, iPhone X için ultra lüks ve güneş panelli kılıfları iPhone X Tesla modelini iPhone X alacaklara sundu.

    Üst seviye telefonlar için kılıf üreten Cavier, iPhone X için ürettiği kılıfları görücülerine tanıttı. Cavier’ın ürettiği kılıf meteor kaplamalı ve 24 karat altından oluşan çizgilere sahip. Bir de telefonun arka tarafında bulunan güneş paneli sayesinde iPhone X’in güneşe tutulması halinde şarj olmasını sağlıyor. Cavier kılıf üreticilerinin Nikola Tesla ve Elon Musk gibi isimlerden ilham aldığı bilinirken, kılıfın adının da iPhone X Tesla olacağı duyuruldu.

    iPhone Xten bile pahalı kılıf

     

    Aslında Cavier’ın ürettiği bu kılıf iPhone X için bir modifiye. Yani iPhone X’inize bu kılıfı aldığınızda telefonunuzu modifiye etmiş olacaksınız. 64 GB’lık haline 4.445 dolar, 256 GB haline ise 4.700 dolar yani yaklaşık 17.000 TL vermeniz halinde iPhone X’iniz modifiyeli hale geliyor. iPhone X Tesla cepleri yakacak gibi duruyor.

    Etiketler: Telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri