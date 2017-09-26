Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

    Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

    İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    26.09.2017 - 14:33 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 14:43

    KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Sürücü, köpeği araca alarak belediye ekiplerini aradı. İşe geç kalacaklarını söyleyen bazı yolcular tepki gösterirken, köpeği tedavisi için belediye ekiplerine teslim eden sürücü daha sonra yoluna devam etti.

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 hat numaralı İzmit ile İstanbul Tuzla arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü Eren Karadaş, İstanbul İçmeler Mevki’ine ulaştığında yola aniden çıkan bir köpeğe çarptı.

    Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

    Eren Karadaş otobüsü durdurarak köpeği araca alırken, belediyeye haber verdi. Otobüs, İçmeler Köprüsü’nün altında beklerken, kanlar içerisinde kalan köpeğin altına gazete kağıtları serildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekip otobüsün bulunduğu yere geldi. Kanlar içerisinde kalan köpek belediye ekibi tarafından tedavi edilmek üzere götürüldü.

    Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

    İşe geç kalmalarının endişesini yaşayan bazı yolcular sürücüye tepki gösterirken, bazı yolcular ise sürücüyü duyarlılığından ötürü kutladı. Eren Karadaş köpeği belediye ekiplerine teslim ettikten sonra yoluna devam etti.

    Çarptığı köpeği belediye otobüsüne alıp, çağırdığı görevlilere teslim etti

     

    Etiketler: Eren Karadaş , köpeğe çarpan otobüs , kocaeli
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri