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    Canlı yayında ezdi... 'Resmen cinayet'

    Hakan ÇELİKBAŞ (DHA)
    21 Ağustos 2017 - 17:26Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:46

    Samsun'da çiğköfte almak için sıra beklerken cep telefonuyla canlı yayın yapan 26 yaşındaki Emre Temel'e çarparak ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü 22 yaşındaki Tuncay T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sürücü 1.30 promil alkollü çıktı. Emre Temel'in gözü yaşlı eşi 25 yaşındaki Tuğba Ok Temel ise sürücülere seslenerek "Kimse alkol veya madde aldıktan sonra direksiyon başına geçmesin. Resmen cinayete sebep oluyorlar" dedi.

    Olay 2 gün önce İlkadım İlçesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. 15 aylık Buğlem Ezel adında kızı olan Emre Temel, olay günü eşi Tuğba Ok Temel ile bilikte motorsikletle şehirde tur attı. Cep telefonu satan işyeri sahibi olan çift, her zaman çiğköfte aldıkları yere gelip motorsikleti yol kenarına park ettikten sonra sipariş verip yol kenarında beklemeye başladı. Bu sırada Emre Temel, cep telefonunun kamerasından internet üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. Canlı yayın sırasında kaldırımdan yola inen Temel'e, Tuncay T.'nin kullandığı cip çarptı. Kazada ağır yaralanan Emre Temel, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücünün 1.30 promil alkollü olduğu belirlendi. Polisteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fatkültesi'nde kocasından gelecek iyi bir haberi gözyaşları içinde bekleyen Tuğba Ok Temel, "Motorsiklekle bin süre dolaştık. Çiğköfte almak istedik sıra vardı. Orada oyalanıyorduk. Kaza aniden oldu göremedim bile. Tarif edilemez bir duygu içindeyim. Eşimin tedavisi devam ediyor. Kritik 48 saatin dolmasını bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. 15 aylık çocuğumuz var. Beyninde çatlak var. Kırık ve zedelenme var. Kanama halen devam ediyor. Alkol veya madde kullanıp kimse direksiyon başına geçmesin. Resmen, göz göre göre cinayete sebep oluyorlar" dedi.

    Çiğköftecide çalışan 30 yaşındaki Serhat Dündar ise kaza anını şöyle anlattı: "Çiğköfte almaya geldiler. Siparişini verdi. Eşinin yanına gitti. Daha sonra tekrar gelip parasını ödedi. Paketini almasını söyledim. Gelmeye yönelip kaldırıma bir adım attı. Sonra kaldırımdan caddeye inmesiyle aracın çarpması bir oldu."

     

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    Etiketler: canlı yayın , Trafik kazası , alkollü sürücü
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