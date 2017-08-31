Canımız pahasına sahip çıkacağız

BÜYÜK Zafer’in 95’inci yıldönümü kutlamalarında ilk tören Anıtkabir’de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yüksek yargı organlarının başkanları, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarının da bulunduğu heyet, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk’ün mozolesine geldi. Cumhurbaşkanlığı korumaları, heyeti yakından korudu. Ancak protokolün geçişi sırasında geçen yıl olduğu gibi özel harekât polislerinin askerlerle devlet erkanı arasına sıralandığı görüntü yaşanmadı.



‘DİK DUR EĞİLME’ SLOGANLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün mozolesine ay-yıldız motifli çelengi bıraktı. İstiklal Marşı tören alanındaki Cumhurbaşkanlığı Bandosu’nca çalındı. İçeri alınan vatandaşlar Cumhurbaşkanı’nın gelişi ve gidişi sırasında ‘Dik dur eğilme, Türkiye seninle’ sloganı atarak alkışladılar. Erdoğan, Anıtkabir’e gelişinde ve ayrılışında sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.



ZAFERİ İFTİHARLA KUTLUYORUZ

Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:



“Aziz Atatürk, büyük zaferin 95’inci yıldönümünü bir kez daha iftiharla kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımız’ın başarıya ulaşmasının müjdecisi olan bu tarihi zaferi, Malazgirt’ten günümüze uzanan zorlu mücadele zincirinin çok önemli bir halkası olarak görüyoruz. 30 Ağustos’ta kazandığımız zaferden aldığımız güçle Cumhuriyetimizi kurarken hedefimizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak olarak belirlemiştik. Türkiye çizdiğiniz hedefler doğrultusunda yoluna devam etmektedir. 15 Temmuz gecesi sergilenen destansı direniş, ülkemizin ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tüm saldırıları bertaraf etme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştur. Sizin, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan bu vatana canımız pahasına sahip çıkmayı sürdüreceğiz.”



ARANARAK İÇERİYE ALINDILAR

Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla dün yine ziyaretçi akınına uğradı. Resmi törenler sırasında garnizonda görevli askerler, general ve amiraller de dahil olmak üzere, elektronik cihazlarla kimlik kontrolünün ardından Anıtkabir’e alındı. Devlet erkânının katıldığı törene gelen vatandaşlar isimleri okunarak içeri tek tek alındı. Devlet erkânı Anıtkabir’den ayrıldıktan sonra da önlemler devam etti. Vatandaşlar X-Ray cihazından geçtikten sonra üzerleri ve çantaları aranarak içeriye girebildi. Vatandaşlar askerlerin nöbet değişimini ilgiyle izlerken, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganı da attılar.



‘DRONE-SAVAR’LI KORUMA

Anıtkabir’in bulunduğu Anıttepe semtinde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemler alındı. Anıtkabir’e çıkan yollar hafriyat kamyonlarıyla araç geçişine kapatıldı. Anıtkabir’deki kulelere keskin nişancılar yerleştirildi. Özel harekât timlerinin yanı sıra, ‘drone savar’ olarak bilinen silahı taşıyan Cumhurbaşkanlığı korumaları da görev aldı. Protokol giriş yapmadan önce Atatürk’ün mozolesi ve Misak-ı Milli Kulesi’nde bomba uzmanı dedektör köpekler arama yaptı.



