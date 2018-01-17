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    Caner Erkin'den soyadı ambargosu

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 05:51 | Son Güncelleme:

    Ünlü futbolcu Caner Erkin’den, Asena Atalay’a soyadı ambargosu! İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Caner Erkin, boşandığı eşi Asena Atalay’ın soyadının Erkin olarak yer aldığı haberlerin yayınlanmasını yasaklattı

    Ünlü futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz günlerde avukatı Emrah Pamuk aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Erkin; boşandığı eşi Asena Atalay'ın, kendi soyadı olan Erkin'i kullanmasını önlemek adına Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin yasaklanması için ihtiyati tedbir konulmasını istedi.

    ASENA ERKİN YAZILMAYACAK

    Avukatı tarafından mahkemeye sunulan talep dilekçesinde, ünlü futbolcunun Asena Atalay ile boşandığını fakat bazı yayın organlarında birlikte resimlerinin kullanıldığını anlattı. Erkin, basında yer alan resimlerinin yanı sıra görsel-yazılı basında, internet ortamında ve haber sitelerinde Asena Atalay'ın halen Asena Erkin ismiyle anıldığını öne sürdü. Eski eşinin Asena Erkin ibaresiyle yer aldığı haberlerin yayınlamasının durdurulmasını isteyen Caner Erkin, kendisi soyadının yer aldığı haberlerle Asena'nın anılmamasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi, Caner Erkin'in talebini kabul ederek, Asena Erkin ibaresinin yer aldığı her türlü haberin önlenmesine karar verdi. Sabah

    Etiketler: Asena Alatay , soyadı davası , BOŞANMA
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