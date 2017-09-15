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    Canavar kent meydanında dehşet saçtı!

    Murat KÜÇÜK/BOLU
    15.09.2017 - 18:40 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 20:01

    Bolu'da esnaf Ahmet Çevik, boşanma davası açan eşi 28 yaşındaki Sevim Çevik’i polislerin nöbet tuttuğu Valilik binasına 50 metre uzaklıkta, halkın yoğun olduğu Kent Meydanı’nda tabancayla 4 el ateş ederek yaraladı. Çevik, tedavi altında. Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu, kadına yönelik şiddetin tüm çabalara rağmen engellenemediğini belirterek yaşanan vahşete sert tepki gösterdi.

    Olay, saat 10.30 sıralarında Valilik binasının da bulunduğu Kent Meydanı’nda meydana geldi.

    Sevim Çevik, çiğ köfte dükkanı işleten eşi Ahmet Çevik’e, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ahmet Çevik, duruşma öncesi eşiyle görüşmek istedi.

    Sevim Çevik, Ahmet Çevik’in teklifini kabul etmedi. Ahmet Çevik, bir kadın arkadaşıyla Kent Meydanı’nda olduğunu öğrendiği eşinin yanına gitti.

    Canavar kent meydanında dehşet saçtı

    Ahmet Çevik, ikinci evliliğini yaptığı Sevim Çevik ile halkın yoğun olduğu meydanda tartıştı. Daha sonra Ahmet Çevik, yanında getirdiği tabanca ile eşine 4 el ateş etti. Karın, bacak, kol ve sırt bölgesinden yaralanan Sevim Çevik’e ilk müdahaleyi meydandaki bankın üzerinde çevredekiler yaptı.

    Sevim Çevik, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Olay yerine 50 metre uzaklıkta Valilik binası önünde nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Asayiş Şube ekipleri Ahmet Çevik’i yakaladı.Valilik binasına götürülen Ahmet Çevik, daha sonra polis aracına bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

     BOLU BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU’NDAN TEPKİ

    Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Kubilay, Sevim Çevik’in boşanmak üzere olduğu eşi Ahmet Çevik tarafından Kent Meydanı’nda tabancayla vurulmasına yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Kubilay, kadına yönelik şiddetin tüm çabalara rağmen engellenemediğini belirterek, şöyle dedi:

    "Bolu Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak Sevim Çevik davasını yakından takip ederek her türlü hukuki desteği vereceğiz. ’Kadın önce insandır’ sözünü ısrarla söyleyip anlaşılmasını isterken bugün Bolu’nun en işlek en kalabalık meydanı olan Kent Meydanı’nda bir kadın yine eşi tarafından silahla vurulmuştur. Aralarında boşanma davası bulunması sebebiyle 28 yaşında bir kadının yaşama hakkının elinden alınmak istenilmesi vicdanların kabul edebileceği bir durum değildir. Bu tür olayların artık şehrin en kalabalık meydanlarında gerçekleşmeye başlaması, kadını korumaya yönelik önlemlerin yeterli olmadığının bir göstergesidir."

    Bu olayın Bolu’da ilk olmadığına vurgu yapan Kubilay, daha önce de sonucu çok ağır olan Dilay Gül, Bigem Çubukcuoğlu, Berfin Yıldız cinayetlerinin görüldüğünü hatırlattı. Kubilay, şöyle dedi:

    "Tek ümidimiz; Sevim Çevik’in yaşıyor olmasıdır. Bu tür kadına yönelik şiddetlerin önüne geçebilmek için yasal olarak daha sert önlemlerin alınması, her türlü şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılması ve faillere en ağır cezaların verilmesi için yetkililere bir kez daha sesleniyoruz. Artık kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri olmasın diyoruz."

     

     

    Etiketler: Boşanma davası , kurşun yağmuru , Polis
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