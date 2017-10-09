Çanakkale’de ilk kez görülen deniz tavşanı öldü

Üniversite öğrencisi Serkan Gürses, geçen cumartesi günü Güzelyalı Köyü Sahilinde 'Aplysia' cinsi 'Opistobranchia' türü deniz tavşanını canlı olarak karaya vurmuş halde bulundu. Genellikle Akdeniz’de yaşayan deniz tavşanını bulan Gürses, hemen bir su dolu kabın içine koyarak, Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz’a haber verdi. Dr. İnanmaz tarafından teslim alınan ve bir laboratuvarda gözetim altında tutulan deniz tavşanı dün öldü. 25 santimetre boyunda ve yaklaşık 700 gram ağırlığındaki deniz tavşanı incelemeye alındı.

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA İLK

Deniz Bilimleri Uzmanı Dr. Özgür Emek İnanmaz, ortama başka bir türün gelmesinin tahmin edilemeyecek zararlar verebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Deniz tavşanını bulan arkadaş, bize haber verdi. Karada bulunmuş. Kovada su içinde bir süre olarak canlı tutulabildi. Türünü ve cinsini tespit ettik. Karasularımızda çok sık rastlamadığımız bir tür. 40 santimetreye kadar boyları uzayabiliyor. Çok nadiren Ege, Ayvalık, Cunda, Datça ve Foça taraflarında görüldüğü söyleniyor. Çanakkale Boğazı’mızda ilk defa bu türü görüyoruz. Zaman zaman Çanakkale Boğazı’nda yabancı türlerle ilgili çalışmalar oluyor. Özellikle Süveyş Kanalı’ndan nadiren de olsa ya da Atlantik kıyılarından yabancı ve tanımadığımız türler geliyor. Yabancı türler geldikleri yerdeki diğer türlerin üzerinde olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Yeni bir ortama başka bir türün gelmesi tahmin edilemeyecek zararlar vermekte. Bu tür daha çok deniz çayırları, yosun gibi canlılarla besleniyor. Onların üzerinde etkisi olabilir. Fırtına sonrası bu türün karaya vurduğunu düşünüyoruz. Tek olması herhangi bir problem yaratmayacak. Ama bundan sonra bu ve herhangi bir yabancı türünün sayılarının artarsa bizim için çok önemli. Bu türler daha çok yosunlarla besleniyor. Sayısının çok artması, o bölgedeki deniz çayırlarını olumsuz etkileyebilir. O bölgedeki yerel ve benzer türleri rekabet oluşabileceği için etkileyebilir. Bunun dışında insan sağlığı açısından herhangi bir zararı yok."

İncelemeye alınan deniz tavşanının daha sonra ÇOMÜ Piri Reis Deniz Müzesi’nde sergilenmek üzere yetkililere teslim edileceği belirtildi.