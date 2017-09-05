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    Can pazarı: 1 ölü, 14 yaralı

    DHA
    05.09.2017 - 19:45 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 19:45

    MUŞ’ta tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsünün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

    Bulanık İlçesi’nden aldığı tarım işçilerini Zonguldak’a götürmek için yola çıkan Mithat Uzundal yönetimindeki 09 KE 201 plakalı minibüs, merkeze bağlı Konukbekler Beldesi yakınlarında bugün saat 15.00 sıralarında lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıktı.

    TAKLA ATTI

    Takla atarak şarampole yuvarlanan araçın sürücüsü Mithat Uzundal olay yerinde yaşamını yitirirken tarım işçileri Cihan Demirol, Müslüm Yüksel, Devrim Demirci, Ünal Akdemir, Mehmet Yüksel, Sabahattin Uzundal, Serhat Ekici, Zeki Demirci, İsmail Uzundal, Yunus Uzundal, Jiyan Sönmez, İlhan Akdemir, İshak Demirci ile Adem Uzundal yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğuÿbelirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: muş , tarım işcisi , trafik kazası
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