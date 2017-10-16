Camide "Üzerimde bomba var" diye bağırmıştı: Flaş karar

Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce yurt dışı yasağı getirilerek tahliye edilen Mahmut Kılıçaslan (33) gelmedi.

Avukatının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen dijital materyallerin mahkemeye geldiğini belirtti.

Mahkeme savcısı mütalaasında, gelen dijital metaryallerin imajının alınıp suç unsuru teşkil eden hususlar olup olmadığına ilişkin Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulacak bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti.

SEVK EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Kılıçaslan'da ele geçirilen dijital metaryellerin bir kopyasının dosyaya konulmasına, diğer kopyasının ise rapor aldırılmak üzere bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Ayrıca, sanığın suç tarihi olan 1 Temmuz 2016'da ve halen akıl hastalığını etkileyen veya ortadan kaldıran bir hastalığının bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesi kararı alındı. Duruşma, raporların beklenilmesi için 18 Aralık'a ertelendi.

OLAY

Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz 2016'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırıp gömleğini açarak, belinde sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermiş, bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, bu esnada 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan'ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda, Mahmut Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.

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