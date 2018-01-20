Cami tamam, Almanya’dan tabut da geldi! ÖLÜM YASAĞI KALKTI

SARUHANLI’nın kırsal mahallerinden 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Arslan, yaklaşık bir yıl önce mahalledeki 60 yıllık caminin yıkılmasının ardından, yeni yapılana kadar ölmeyi yasakladığı açıklamasıyla gündeme gelmuştu. Aradan geçen 1 yılın ardından Muhtar Arslan, hem Saruhanlı Belediyesi’nin hem de mahalle sakinlerinin destekleriyle camiyi yaptırdı.

BURADA YASAKLADIM AMA ALMANYA’DA AMCAM ÖLDÜ

Yeni yaptırdıkları caminin faaliyete geçtiğini dile getiren Arslan, artık caminin musalla taşının ve Almanya’daki amcasının vefatı üzerine oradan getirilen tabutla iki tabutları bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl mahalledeki camimiz eski olduğu çeşitli yerlerinde yıkıklar oluştu. Daha sonra Saruhanlı Kaymakamlığı’na başvurarak yenilenmesini istedik. Ardından Saruhanlı Belediyesi’ne başvurdum, yıkılma kararı aldırdım. Yıkım esnasında camideki musalla taşımız da zarar gördü, tabutlarımızın hepsi kırıldı. Tabutlar ve musalla taşı olmadıktan sonra ben de mahallede halka anons yaparak, ’İkinci bir emre kadar ölmeyi yasaklıyorum’ dedim. Ölüm yasağı koyduktan iki gün sonra Almanya’daki amcam vefat etti. Artık camimiz de, musalla taşımız da tabutumuz da var.”