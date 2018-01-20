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    Cami tamam, Almanya’dan tabut da geldi! ÖLÜM YASAĞI KALKTI

    DHA
    20.01.2018 - 12:14 | Son Güncelleme:

    Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde, geçen yıl camilerinin yıkılmasının ardından yenisi yapılana kadar ’Ölmeyi yasaklıyorum’ anonsu ile gündeme gelen muhtar Bilal Arslan, yeni camilerinin yapıldığını duyurdu. Muhtar, biri Almanya’dan gelen iki tabut ve musalla taşı ile caminin 400 bin TL’ye malolduğunu söyledi.

    SARUHANLI’nın kırsal mahallerinden 1200 nüfusa sahip Tirkeş Mahallesi’nin Muhtarı Bilal Arslan, yaklaşık bir yıl önce mahalledeki 60 yıllık caminin yıkılmasının ardından, yeni yapılana kadar ölmeyi yasakladığı açıklamasıyla gündeme gelmuştu. Aradan geçen 1 yılın ardından Muhtar Arslan, hem Saruhanlı Belediyesi’nin hem de mahalle sakinlerinin destekleriyle camiyi yaptırdı.

    Cami tamam, Almanya’dan tabut da geldi ÖLÜM YASAĞI KALKTI

    BURADA YASAKLADIM AMA ALMANYA’DA AMCAM ÖLDÜ
    Yeni yaptırdıkları caminin faaliyete geçtiğini dile getiren Arslan, artık caminin musalla taşının ve Almanya’daki amcasının vefatı üzerine oradan getirilen tabutla iki tabutları bulunduğunu belirterek şunları söyledi:
    “Geçtiğimiz yıl mahalledeki camimiz eski olduğu çeşitli yerlerinde yıkıklar oluştu. Daha sonra Saruhanlı Kaymakamlığı’na başvurarak yenilenmesini istedik. Ardından Saruhanlı Belediyesi’ne başvurdum, yıkılma kararı aldırdım. Yıkım esnasında camideki musalla taşımız da zarar gördü, tabutlarımızın hepsi kırıldı. Tabutlar ve musalla taşı olmadıktan sonra ben de mahallede halka anons yaparak, ’İkinci bir emre kadar ölmeyi yasaklıyorum’ dedim. Ölüm yasağı koyduktan iki gün sonra Almanya’daki amcam vefat etti. Artık camimiz de, musalla taşımız da tabutumuz da var.”

    Cami tamam, Almanya’dan tabut da geldi ÖLÜM YASAĞI KALKTI

    Etiketler: haberler , almanya tabut , ölüm yasağı kalktı
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