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    Çalışma komitelerinde asker de olacak sivil de

    Uğur ERGAN / Kulis Haber - ANKARA
    18.02.2018 - 00:25 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın kritik Ankara ziyaretinde oluşturulması kararlaştırılan çalışma komitelerinin nasıl şekilleneceği ve çalışacağına dair bazı ayrıntılar başkent kulislerinde konuşulmaya başlandı.

    Çalışma komitelerinde asker de olacak sivil deİki ülke arasında sorunlu konuları ele alacak olan çalışma komitelerinde her iki ülkeden karşılıklı Dışişleri, İçişleri ve Adalet bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve istihbarattan yetkililer olacak. PKK, YPG, FETÖ ve konsolosluk işleri ile S-400 gibi sıkıntılı meseleleri masaya yatıracak olan ve şimdilik üç olarak belirlenen çalışma komitelerinde yer alacak yetkilileri her ülke kendi belirleyecek.

    GÜN VE COHEN İDDİASI
    İki ülkenin heyetlere başkanlık edecek isimleri ise birbirlerine bildirmesi öngörülüyor. Kulislerde Türk tarafına Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün ile ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in başkanlık edebileceği konuşuluyor. En geç mart başında hayata geçmesi planlanan heyetleri belirleme çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanabileceği de ortaya atılan iddialar arasında. Adalet ve İçişleri bakanlıkları yetkililerinin yanı sıra istihbaratın, FETÖ ve konsolosluk konularında devrede olması bekleniyor. PYD/YPG, PKK ve S-400 meselelerinde de Dışişleri ve Genelkurmay yetkilileri ile birlikte istihbaratın ilgili birimleri de devrede olacak.

    MENBİÇ İÇİN TAKVİM
    Öncelikli olarak Ankara’nın hassasiyet gösterdiği Menbiç meselesinin ele alınacağı toplantılarda, Menbiç’e giren YPG’lilerin dönüşünün bir takvime bağlanmasına dair formüllerin görüşülmesi hedefleniyor. Her iki tarafta sorunların giderilmesi için irade olduğuna dikkat çekilirken, bu iradenin somut adımlara dönüp dönmeyeceğinin toplantılarda belli olacağı vurgulandı. Çalışma komitelerinde ilerleme sağlanması halinde gerekli görüldüğünde iki ülke dışişleri bakanlarının yeniden biraraya gelebileceği de öne sürüldü.

    Üç çalışma komitesi kurulacakÜç çalışma komitesi kurulacak

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    Etiketler: ABD , Türkiye , gazetehaberleri , son dakika
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