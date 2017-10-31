 Caddelerde rüzgâr aklımda hala aşk var

BAĞDAT CADDESİ – CADDE ÇOCUĞU

Akmar Pasajını anlatmış sizlere. Bak bak. Yahu Akmar Pasajı eskiden efsaneydi evet ama artık bir sahafçı orası. Oraya gidip ne yapacaksınız. Bağdat Caddesi gibi popüler bir caddede salınmak varken. Özellikle tiki diye tabir edilen kişilerin rağbet ettiği caddeye sık gitmeye başladığınızda siz de artık bir “Cadde Çocuğu” olursunuz. “O ne demek!” demeyin hemen. Cadde Çocuğu olmak büyük iştir. Bir kere iyi halli bir ailenin, “çok güzel para yerim ben” çocuğu olmalısınız. Lüks otomobillerde gezmeli, bir ayakkabıya bir ev kirası değerinde para vermelisiniz. Sabahları güne başlarken Starbucks’tan bir kahve alıp, bunu hemen Instagram’da paylaşmalısınız. Gecesi gündüzü ayrı renkli, canlı ve kalabalık olan Cadde’nin en önemli özelliklerinden biri de ünlü ve pahalı markaların mağazalarının burada konuşlanmış olmasıdır. Ee tabii arz talep meselesi. Öğrenci insanının cebini ağlatır bu Cadde, orta halli ailelerin ocağına incir ağacı dikebilir. Ama siz bir Fenerbahçeliyseniz ve Fenerbahçe’nin maçı olduğu bir güne denk geldiyseniz maçı mutlaka Cadde’de izleyin. ☺

İSTİKLAL CADDESİ – BEYOĞLU’NDA GEZERSİN GÖZLERİNİ SÜZERSİN

Ünü tee buralardan Avrupalara kadar yayılmış İstanbul’un göz bebeği. Taksim Meydan’dan Tünele kadar uzanan, tarihi mıh gibi ciğerlerinde taşıyan İstiklal Caddesi bir dönemin entelektüel mekanıydı. Cadde boyunca kitapçıların, sahafların, rock müzik mekanlarının, türkü evlerinin olduğu, genci yaşlısı, dövmecisi, pilavcısı falan herkes buradaydı. Özellikle hippi, rockçı gibi kendine özgü tarzı olan insanların ortak buluşma noktasıydı burası. Tam o zamanlarda Atlas Pasajı ünlülerin bile rağbet gösterdiği kültür-sanat merkeziydi. Ve fakat Atlas Pasajı da diğer her pasaj gibi AVM’lerden nasibini almış, kendi yağında kavrulmaya devam ediyor. Siz yine hobi olarak gidin ama İstiklal’de bir aşağı bir yukarı salınmadan geçmeyin.

KIBRIS ŞEHİTLERİ CADDESİ – İZMİR

Kesin İzmir’in de kenarda köşede kalmış, “ay çok şirin” diye tabir edilen bir eskici dükkânı vardır. Begüm size mutlaka anlatır. Ama siz İzmir’e gidip Kordon boyunca salınmadan dönerseniz üzülürsünüz. Bir kere popülerliğinden dolayı tüm güzel kadınların ve erkeklerin uğrak yeridir Kıbrıs Şehitleri Caddesi. İzmir’in tarihi ve en meşhur yeri olan cadde 150 yıllık gevrekçisiyle bile halen popülerliğini korur. Boyozcuları ve kumrucularıyla ünlü olan İzmir’in, ucu bucağı olmayan Kordon Boyu’nun hemen üst tarafında yer alan cadde, çok uzun olmamasına rağmen her an bir tanıdığa denk gelme olasılığınızın olduğu popüler bir mekandır. İzmir’e gidip de Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde turlayıp, sonra Kordon’a inmenin keyfini yaşamadan dönmeyin.

TUNALI HİLMİ CADDESİ – ANKARA

Yine popüler bir caddeyle devam ediyorum. Çünkü popülerizm benim işim. Üzerine şiirler, şarkılar yazılan Ankara’nın en eski caddelerinden biridir Tunalı. Ne demişti şair; “Ben, senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi’ne gelebilme ihtimalini seviyordum...” Bu entelektüel caddenin bir dönemin yumurta savaşlarının merkezi olduğunu biliyor muydunuz? Doksanlı yılların başlarında Ankara’da enteresan bir gelenek yürümüş. Okulun son günü gençler birbirini yumurta, ketçap ve una bulayıp efsane eğlenirlermiş. Yanında yumurtasını getirmeyenlere yumurta satışı bile yapılırmış. Savaş cadde boyunca devam eder, Kuğulu Park’a gelince seçilen bir kurbanın havuza atılmasıyla son bulurmuş. Tabii olaylar iyice kontrolden çıkınca bu gelenek öğrencilerin hüzünlü bakışları arasında tarihe karışmış.

Her şehrin şahsına münhasır bir caddesi var elbette, ben sayfanın izin verdiği kadarını sizlere aktardım. Haftaya Begüm gelir yine size kıyıda köşede kalmış ne kadar yer varsa anlatır. Valla onları Instagram’da güzel paylaşırsınız ama laykları çok olmaz. ☺

Yine görüşür müyüz dersiniz?

Hadi İnşallah… ☺

Yazan: Tuğba Badal