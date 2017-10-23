Büyük oyun! Askeriyeye böyle sızmışlar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen örgütün havacı subaylardan sorumlu "abisi", elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının özel olarak geliştirilen şifrelenmiş oyun üzerinden subaylara nasıl okutulduğunu deşifre eden itiraflarda bulundu.

FETÖ'nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski akademisyen İ.D.Ç, 22 Aralık 2016'da Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne giderek "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini beyan etti.

Şanlıurfa polisi, örgütle ilgili bilgiler aktaran eski akademisyenin ifadesini, soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında yakalama kararı verilen eski akademisyen İ.D.Ç. için "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konya Selçuk Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde görev yaptığı sürede, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cü subaylarla ilgilenen mahrem hizmetler sınıfında yer aldığını belirten İ.D.Ç, "Gülen'in ülkeye sahip çıkması, dünyanın dört bir yanında okullar açarak Türkçenin kullanımını artırması ve Ergenekoncularla mücadele ederek darbeleri önlediğini" düşünürek örgüte girdiğini söyledi.

"Milli, manevi ve dini duygularla yıllarca hizmet ettiği örgütteki vatan hainleriyle anılmanın zoruna gittiğini" anlatan İ.D.Ç, sorumlu olduğu bazı subayların darbe girişimine katıldığını görmesinin ardından pişmanlık duyduğunu ve devlete yardımcı olmaya karar verdiğini belirtti.

GÜLEN'İN KİTAPLARI ŞİFRELENEREK OKUTULUYORDU

FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kendilerini kamufle ederek faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifre olmaması için gizliliğe önem verdiğini dile getiren İ.D.Ç, buna yönelik bazı tedbirler aldıklarını itiraf etti.

"Kripto" diye tabir edilen subayların, Gülen'in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınların fiziki olarak bulundurmasının "yasak olduğu"nu anlatan İ.D.Ç, bu kitap ve yayınların FETÖ'cü subaylara dijital ortamda şifrelenmiş şekilde verildiğini kaydetti.

SANKİ OYUN OYNUYOR

İ.D.Ç, örgütteki "kripto subayların" Gülen'in kitaplarına nasıl ulaştığı konusunda şu bilgileri verdi: "Fetullah Gülen'in kitapları, vaaz CD'leri ve FETÖ'yü anlatan kitapların olduğu, şifrelenmiş DVD'ler, mahrem abi tarafından subaylara dağıtılırdı. Daha sonra bu DVD'lerin yerini küçük hafıza kartları aldı. Subaylar bu hafıza kartlarını bilgisayara taktığında bilgisayarında hiçbir iz bırakmayacağı söylenirdi. Hafta sonu subayların kendi kiraladıkları evlerde herhangi bir kitap bulunmazdı, bütün kitapları bilgisayardan okurlardı. Bu DVD ya da hafıza kartları farklı kişilere farklı şifrelerle şifrelendikten sonra verilirdi, açıldığında içinde herhangi bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Sistem 'Linux' veri tabanı ile açılıyordu, daha sonra menüde bulunan 'Bounce' isimli oyun oynanıyordu. Bu oyunda ilk önceleri birinci turda yenip, ikinci turda yenilip çıkan ekrana bir şifre yazılıyordu ve daha sonra sistem içinde kitaplar görünüyordu.

Tek bir tuşa basıldığında bütün menü hemen kapanıyordu. Daha sonra bu oyunu direkt birinci turda şifre yazılarak çalışacak şekilde revize ettiler."

Sorumlu olduğu "havacı subayların ne kadar kitap okuduğu, ne kadar video izlediği gibi hususları sadece kod isimlerinin baş harflerini küçük bir kağıda yazarak bölge sorumlusuna okuduğunu" söyleyen İ.D.Ç, bölge sorumlusunun da bilgisayardaki küçük hafıza kartına bunları kaydettiğini anlattı.

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