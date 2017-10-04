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    Hürriyet >Gündem>Büyük acı... Annesini de toprağa verdi...

    Büyük acı... Annesini de toprağa verdi...

    DHA
    04.10.2017 - 18:18 | Son Güncelleme:

    İzmir-Aydın Otoyolu’nda geçen 22 Eylül’de meydana gelen, yazar ve senarist Emrah Serbes’in kendisinin yaptığını 6 gün sonra itiraf ettiği kazada, diğer otomobilden ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 51 yaşındaki Nilgün Özçelik son yolculuğuna uğurlandı.

    Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan cenazesi alınan Özçelik, Manisa’nın Soma İlçesi’ne getirildi. Özçelik için Emir Hacı Hıdır Bey Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

    Cenazeye aileden geriye kalan tek kişi Ahmet Özçelik ile yakınları katıldı.

    Özçelik için helallik alınırken, oğlu Ahmet Özçelik’in ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Daha sonra talihsiz kadının cenazesi Çaltılık Mezarlığı’na getirildi. Nilgün Özçelik, yine aynı kazada hayatını kaybeden çok sevdiği eşi emekli tapu kadastro memuru Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik’in yanına defnedildi. Annesini, babasıyla kardeşinin yanındaki mezara koyan Ahmet Özçelik, burada gözyaşlarına boğuldu.

    KAZAYI KAHVALTIDA ÖĞRENMİŞ

    Maltepe Üniversitesi’nde öğrenci olan 23 yaşındaki Ahmet Özçelik’in kazayı kahvaltı yaparken öğrendiği öğrenildi. Annesi, babası ve kız kardeşini tatil için uğurlayan Özçelik’in işleri nedeniyle ailesiyle birlikte gitmediği belirtildi. Ahmet Özçelik, ailesinin mezarına su döktükten sonra mezarlıktan ayrıldı.

     

    Etiketler: Emrah Serbes , kaza , Özçelik
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