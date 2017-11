Bütün ülke bu sorunun cevabını arıyor "Başbakanımız nerede?"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa eden Saad Hariri, 1970 Riyad doğumlu. Lübnan'da muhalif basının, Lübnan vatandaşlığının yanı sıra Suudi Arabistan vatandaşlığına da sahip olması nedneiyle 'Suudi Hariri' olarak isimlendirdiği Saad Hariri'nin bir haftadan uzun süredir ülkeye dönmemesi Arap basında birçok söylentiye yol açtı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Hariri'nin istifasını ülkeye gelmeden kabul etmeyeceğini ve cumhurbaşkanlığı makamının Hariri'yi hâlâ başbakan olarak kabul ettiğini açıkladı. Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ise istifaya rağmen Hariri liderliğindeki koalisyon hükûmetinin görevine devam ettiğini duyurdu.

Bağımsız bir ülkenin başbakanının istifasını başka bir ülkenin televizyonlarında duyurarak ülkesine geri dönmemesi ve istifasını cumhurbaşkanına yüzyüze sunmaması Lübnanlıların bir bölümünde 'aşağılayıcı' bir davranış olarak yorumlanıyor.

which state are they talking about when waiting for a foreign green light to act. Any Lebanese citizen should be ashamed of #Hariri's resignation from #KSA. Our country is not garbage for foreign conflicts. Both #Iran & #KSA diplomats must be expelled. #سمير_جعجع #الدوله_هي_الحل