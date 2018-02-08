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    Burdur'da alkol yasağı

    DHA
    08.02.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    BURDUR Valisi Şerif Yılmaz, yaptığı yazılı basın açıklamasında, il sınırları içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol alan kişilerin engellenmesine yönelik karar alındığını belirtti.

    5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak alınan karar gereği, Burdur il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umumun istifadesine sunulan piknik ve örenyerleri, otogar, meydan, cadde, sokak, ibadethanelerle, terk edilmiş yapılar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanların, Kabahatler Kanunu’na göre cezalandırılacağı kaydedildi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , burdur , alkol , son dakika
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