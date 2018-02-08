Burdur'da alkol yasağı

5422 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'na dayanılarak alınan karar gereği, Burdur il sınırları içerisinde kamunun istifadesine açık park, bahçe ve üzerinde tesis bulunmayan açık alanlarda, meskun mahallerde, kara yollarında, umumun istifadesine sunulan piknik ve örenyerleri, otogar, meydan, cadde, sokak, ibadethanelerle, terk edilmiş yapılar, ATM'ler, köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri ve park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkollü içki içilmesi yasaklandı. Yasağa uymayanların, Kabahatler Kanunu’na göre cezalandırılacağı kaydedildi.