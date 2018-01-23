Bu şifreleri kullananların hesapları tehlikede!

SplashData’nın bu yöndeki araştırmasına dikkat çeken ESET’in bu paylaşımı, pek çok kişinin online hesaplarını güvence altına almak için kullandığı şifreler konusunda hâla oldukça kötü kararlar aldığını ortaya koyuyor.
ESET Güvenlik Araştırmacısı Graham Cluley’in duyurduğu SplashData araştırması, dijital cihaz kullanıcılarının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. SplashData’nın araştırması, bilgisayar korsanları tarafından global düzeyde sızdırılan beş milyondan fazla şifrenin incelenmesine dayanıyor.
İşte yılın en kötü 30 şifresi:
1. 123456
2. password
3. 12345678
4. qwerty
5. 12345
6. 123456789
7. letmein
8. 1234567
9. football
10. iloveyou
11. admin
12. welcome
13. monkey
14. login
15. abc123
16. starwars
17. 123123
18. dragon
19. passw0rd
20. master
21. hello
22. freedom
23. whatever
24. qazwsx
25. trustno1
26. 654321
27. jordan23
28. harley
29. password1
30. 1234
İyi şifre oluşturmak zor değil
Graham Cluley, sözlerini şöyle sürdürdürdü: ”İyi haber şu ki, daha iyi bir şifre güvenliği sağlamak zor değil. Biraz daha karmaşık şifrelerle başarıya ulaşmanız mümkün. Bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğunun, şifrelerini yalnızca güvenli bir şekilde saklamalarının yanı sıra, bir web sitesinde hesap oluştururken tahmin edilmesi zor, karmaşık şifreler oluşturabilen iyi bir şifre yöneticisi (Password Manager) kullanmalarının da avantajlı olacağına inanıyorum. Buna ek olarak, daha fazla web sitesi yöneticisinin iki aşamalı kimlik doğrulamayı (2FA) yeni yılda uygulamaya geçirdiğini görmek isterim. Bu şekilde, kullanıcı bilgileri yanlış kişiler tarafından ele geçirilse de, hesaba giriş yapmak için yeterli olmayacaktır.”