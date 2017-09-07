Bu sefer arpa ithal edilecek

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) toplam 60 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre TMO her biri 12 bin ton tutarında arpa alımı için beş ayrı ihale açtı. Kurum alımların belirtilen miktarın yüzde 20 altında veya üzerinde olabileceğini belirtti.

Ticaret kaynakları Rus menşei ürünlerin ihale kapsamı dışında olmadığına dikkat çekti.

İhale için son teklif tarihi olarak 11 Eylül verildi.

Arpa yüklemeleri sadece Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye hariç olmak üzere Karadeniz, Ege ve Akdeniz'e kıyıs olan limanlardan yapılabilecek.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil olarak Türk lirası cinsinden verecekler. Teslimat 15-25 Eylül tarihleri arasında isteniyor.