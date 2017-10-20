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    Bu nasıl unutkanlık! Mahalleli seferber oldu

    İHA
    20.10.2017 - 12:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt’ta kamyonetin içerisinde unutulan ve kilitli kalan bebek havasızlıktan ağlamaya başladı. Mahalleli panik içinde itfaiyeyi ararken, ekiplerin balyozla kapıyı kırmasıyla bebek son anda kurtarıldı.

    İzmir'de serviste unutulan bir çocuk hayatını kaybetmiş, Ataköy'de iki küçük çocuk kilitli kaldıkları araçtan itfaiye tarafından kurtarılmıştı. Bu haberlere bir yenisi de Esenyurt’ta eklendi. Sabah erken saatlerde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu kamyonetin içinde kapalı kalan bebek, ekipleri alarma geçirdi. Hüngür hüngür ağlayan bebeği kurtarmak için mahalleli seferber oldu.

    Olay, yerine gelen itfaiye ekipleri çareyi, kamyonetinin camını kırmakta buldu. Ekipler ellerindeki balyoz ile bebeğe zarar vermeden arabanın camını kırdı. Dışarıya çıkartılan bebeğin ailesi ise rahat bir nefes aldı. Yaklaşık 1 saat aracın içinde kalan bebek sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

    Öte yandan, bebeğin annesi görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

    Etiketler: kamyonette unutulan bebek , araçta unutulan çocuk
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