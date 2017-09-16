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    Hürriyet >Dünya>Bu kumaşta bir asalet var

    Bu kumaşta bir asalet var

    AA
    16.09.2017 - 10:55 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 10:55

    Türk modacıların da yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı Londra Moda Haftası başladı.İngiltere’nin başkenti Londra’nın merkezindeki ‘180Strand’ adlı kreatif sanat ürünlerinin sergilendiği gösteri alanında yapılan moda haftasının ilk gününde, Türk modacı Bora Aksu, İlkbahar-Yaz 2018 koleksiyonunu tanıttı.

    GAZİANTEP’te 16. yüzyıldan bu yana dokunan, bir dönem Osmanlı padişahlarının kaftanlarının da dikildiği, ‘saray kumaşı’ olarak bilinen kutnu kumaşı kullanılarak oluşturulan yeni koleksiyon, defileyi izlemeye gelen birçok modasever, blogger ve davetliden yoğun ilgi gördü.

    Bu kumaşta bir asalet var

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de izlediği defilede, turkuaz, kırmızı, pembe, bebek mavisi ve kırık beyaz gibi renk çeşitlerinin tül, ipek ve kutnu kumaşıyla birlikte harmanlanarak koleksiyonu oluşturduğu görüldü.

    Bu kumaşta bir asalet var

    Gaziantep Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen defilenin ardından gazetecilere konuşan Şahin, “Kumaşta büyük bir asalet, derinlik ve zarafet var ama Bora kardeşimin elinde de muhteşem bir güzelliğe dönüşmüş. Tebrik ediyorum. Ülkemizin böyle birini yetiştirmesi ve dünyaya büyük bir modelist ve tasarımcı olarak bugün bizi temsil etmesinden dolayı gurur duyuyoruz” dedi.

    Bu kumaşta bir asalet var

    ESİN KAYNAĞI GAZİANTEP
    Koleksiyonun hazırlık aşaması ile tasarımlarında nelerden esinlendiğine ilişkin bilgi veren Aksu ise Gaziantep’e yaptığı seyahatin koleksiyonun oluşmasında büyük etkisi olduğunu dile getirdi. Gaziantep’i ilk defa birkaç ay önce ziyaret ettiğini anlatan Aksu, “Aslında şehir olarak inanılmaz esin kaynağı olan bir şehir. İnanılmaz etkilendim. Bu kumaşlarla çalışmak benim için bir hazineydi” dedi.
    Kutnu kumaşının, ipek çözgüler ile koton dokumaları bir arada barındırması sebebiyle de ilkbahar ve yaz döneminde rahatlıkla kullanılacağını, ayrıca hijyen açısından da bu kumaşın çok sağlıklı olduğunun altını çizen Aksu, “Artı, bence kumaş inanılmaz lüks. Ayrı bir asalet var kumaşta. Bu sezonda ilk kullanışımdı ama daha yine daha nice sezonda kutnu kumaşını kullanacağım. Ben sonuçtan çok mutluyum. Hep beraber uluslararası bir alanda sunduk” dedi.

    Bu kumaşta bir asalet var

    19 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK
    İngiltere’de yaşayan ve 2003’ten bu yana her yıl Londra Moda Haftası’na katılan Aksu’nun defilesine yoğun ilgi gösterildi. Aralarında İngiliz sanatçı ve modacıların da bulunduğu çok sayıda kişi defileyi izledi.

    Bu kumaşta bir asalet var

    19 Eylül’e kadar sürecek Londra Moda Haftasına, Erdem Moralıoğlu, Esin Akan, Merve Bayındır gibi Türk modacıların yanı sıra, çok sayıda modacı ve marka katılıyor. Londra Moda Haftası boyunca Paul Smith, Jasper Conran, Joseph, Emporio Armani, Tommy Hilfiger ve Burberry gibi markalar ve modacılar da yeni koleksiyonlarını tanıtacak.

    Bu kumaşta bir asalet var

    Bu kumaşta bir asalet var

    Bu kumaşta bir asalet var

    Etiketler: Londra Moda Haftası , Bora Aksu , Gaziantep
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