Bu görüntüye sosyal medyada tepki yağıyor

6-8 Ekim tarihleri arasında Interrail Türkiye ve Camprail’in organize ettiği Bolurail kampı etkinliği sonrasında doğaya büyük zarar verildiği iddia edildi. Sosyal medyada hem bazı kamp katılımcılarının hem de o bölgede yaşayanların paylaştığı fotoğraflarda devasa çöp yığınları ve kesilmiş ağaçlar dikkat çekiyor.

Türkiye’nin en güzel kamp alanlarından birisi olarak gösterilen Şirinyazı Göleti’nin çevresinin kirletildiği belirtilirken, pek çok yaş ağacın da baltalarla kesildiği ileri sürüldü.

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