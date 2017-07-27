Bu görüntü sosyal medyada olay oldu: 'Ne tenkyusu!'

Trabzon'da, daha önceden internet üzerinden yaptığı rezervasyonu iptal eden Arap turiste karşı işletmecinin öfkesi sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde söz konusu kişi turistin, thank you (teşekkür ederim) demesi üzerine, "Ne tenkyusu, yok tenk yu menk yu'' diyerek aracın camından kafa atmaya çalışıyordu.

Trabzon merkezli yayın yapan 61saat sitesi olayın nasıl gerçekleştiğini aktardı.

İddiaya göre olay şöyle oldu:

Trabzon’a ailesiyle birlikte tatile gelen Arap turist, ziyaretinden önce burada bir apart oteli arayarak 10 günlük rezervasyon yaptırdı. Ardından tatil günü geldiğinde aparta yerleşeceği sırada ‘Çocuklarının hasta olduğu’ gerekçesiyle rezervasyonu iptal ettirip, İstanbul’a gideceğini söyledi. Ancak İstanbul’a gitmekten vazgeçen turist, Trabzon’daki rehberleri eşliğinde yeniden kalacak yer aramaya başladı. Bu sırada ‘rezervasyon iptalinden’ habersiz olan rehberleri, Arap turisti rezervasyonunun iptal edildiği aynı aparta geri getirdi. Burada ise ortalık karıştı.

TURİZM İL MÜDÜRÜ AİLEYİ BULUP ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili Trabzon Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu yaşanan olay nedeniyle Arap aileyi bulup özür diledi.

"BEN YATIŞTIRMAYA GİTTİM"

Görüntülerde Arap turistle tartışma yaşayan kişi ise kendini savundu. 61saatin haberine göre M.A. yaşanan tartışmayı dil bildiğinden dolayı yatıştırmak için bölgeye gittiğini savundu. M.A. “Apart işletmecisi ile Arap turist arasında rezervasyon iptalinden dolayı çıkan tartışmayı sakinleştirmek için oraya gittim. Dil bildiğimden dolayı da iletişimi ben sağlamak zorunda kaldım. O da beni direkt muhatap görünce, benle tartışmaya başladı. Ben olayı kısmi olarak bildiğim Arapçam ve İngilizcem ile anlatmaya çalıştıkça o daha da gerginleşti sanki kişisel bir tartışmaya dönüştü.

"KAYINÇOMU SAKİNLEŞTİRDİM"

Kendisi sesini yükseltip tahrik eden bir tavır gösterince ailem ile birlikte orada olduğum için sesi duyan kayınçom arabadan çıkıp yanımıza geldi. İlk etapta kayınçomu sakinleştirdim. Fakat arabanın içinde oturan Arap turist bu durumu yanlış anlayınca çok daha öfkelendi. Eline bir şeyler geçiştirip atma çabasında bulundu. Akabinde, bizim bu tavırlarımızı cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Bende bu kaydı görünce çok daha hiddetlendim. Söylemleri ve el hareketleri ile yaptığı tahrikler, beni daha da kızdırdı. Yapmamam gereken, yanlış hareketler yaptım. Telefonu almak için hamlede bulundum. Bunu, ‘Vurmak, ya da kafa atmak tabirinde’’ kullanan bir çok yayın organı oldu. Öncelikle bunu bilmelerini isterim. Olayda vurmak veya darp etmek kesinlikle yok.

'ÖZÜR DİLERİM'

Sadece sözlü bir tartışma var. Kendisinden de beni böyle yanlış anladığı için özür dilerim. Olaydan 5-10 dakika içinde kendilerine ulaşmaya çalıştım. Durumu anlatır mahiyette bir mesaj attım. Yaptığım hareketlerin yanlış olduğunu anlatır mahiyette mesaj attım. Okudu veya okumadı bilmiyorum. O akşam kendisinin konakladığı otele ulaşmaya çalıştım ve konakladığı otele özür dilemek için gittim. Olayın tazeliğinden ötürü benimle görüşmek istememiş olabilir. Oradaki yöneticilere durumu anlattım. Fakat onların da çabalarına rağmen, bir araya gelemedik. Yanlış anlaşılma ve yapmış olduğum fevri hareketten ötürü tüm kamuoyundan özür dilerim. Keşke uzlaşma zemininde bunu halledebilseydik... Bu sürecin yakın dostlarım dışında, benim yanımda ve etrafımda çok insan göremedim. Aynı sorunu ben Arabistan’da yaşasaydım acaba bu şekilde mi olurdu?”