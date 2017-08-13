Bu dövmelerden yakalandı!

Olay, 10 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde meydana geldi. Eren Yarımbay ve İbrahim Efe Kocabaş’ın yanına gelen tanımadıkları bir kişi kendilerinden sigara, bozuk para ve cep telefonuÿistedi. Yarımbay ve Kocabaş sigaralar olmadığını söyleyince şüpheli, bıçak tehdidi ileÿüzerini aradı. Şüpheli, her iki çocuğun üzerinde bulunan 25 lira para ile 1 cep telefonunu alarak kaçtı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis merkezine giderek şikayette bulunan Yarımbay ve Kocabaş, ifadelerinde ellerinde ve boynunda dövmeleri bulunan tanımadıkları bir kişinin paraları ve telefonu gasp ettiğini söyledi.

Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Tim ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi’nde devriye görevi yaparken, eşgale uygun elleri ve boynunda dövmesi bulunan bir şüpheliyi durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Osman Demir’i, Yarımbay ve Kocabaş teşhis etti.

Kullandığı bıçakta üzerinde bulunan Demir’in poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi. Ayrıca yapılan çalışmalar sonucunda Muhammed Osman Demir’in 8 Temmuz günü merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’ndeki bir otomobilden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sağlık kontrolünden geçirilen Demir’in Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.