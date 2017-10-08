Brunei sultanı para saçtı! Tam bir ay sürecek!

Yerel basının aktardığına göre, yaklaşık 2 bin özel konuğun katıldığı dev ziyafette avizeler, masalar, sandalyeler ve yemek takımları bile altın işlemeliydi. Her konuğa ayrı bir garson hizmet etti.

ALTIN KAPLI ARAÇLA GELDİ...

Sultan ve eşi Saliha, yemeğe altın ve pahalı taşlarla süslü elbiselerle katıldı. Çift, salona altın kaplama araçlarla girdi.

Saraydaki dinleyicilere konuşan el Bulkiye "Kralın sorumluluğu halka aittir ve halk kralın sorumluluğundadır" dedi. "Kral ve halk birlikte ulusun güvenini tutar." ifadelerini kullandı.

BRUNEİ'DE SEÇİM YOK

Sultanlıkla yönetilen Brunei'de seçim yapılmıyor. Herhangi bir hoşnutsuzluk, sıfır vergi, sübvansiyonlu konut, ücretsiz sağlık hizmetleri ve eğitim de dahil olmak üzere cömert hükümet politikaları ile gideriliyor.

71 yaşındaki sultan, kutlamalara kubbesi altın olan 1800 odası bulunan saraydan halka hitap ederek başladı.