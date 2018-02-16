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    Böyle görüntülendi... 5 kilometre uzunluğunda...

    Hasan KIRMIZITAŞ/AFRİN (Suriye) (DHA)
    16.02.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e yönelik başlattığı ’Zeytin Dalı hârekatı’ kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan kurtarılan Dikmetaş köyü yakınlarında teröristlerin 5 kilometre uzunluğunda hendek kazdığı ortaya çıktı. 3 metre genişliğindeki hendeğin hârekat ile teröristlerden arındırılan Sirgaya Tepesi’nden Burseya Dağı’na uzandığı belirlendi.

    TSK tarafından 20 Ocak’ta başlatılan 'Zeytin Dalı hârekatı' kapsamında Afrin kırsalında çok sayıda köy, terör unsurlarından temizlendi. Teröristlerden arındırılan yerleşim alanları ile kritik bölgelerde güvenlik güçlerince patlayıcı imha çalışması sürdürülüyor. Güvenlik güçlerinin çalışmasıyla güvenli hale getirilen yerleşim alanlarına ise daha önce buraları terk ederek Azez ve çevre köylere gidenler dönüyor.

    5 KİLOMETRELİK TÜNEL

    Hârekat kapsamında kısa süre önce Afrin'in Dikmetaş köyü de teröristlerden kurtarıldı. Halen olası mayın ile tuzaklanan patlayıcı arama ve temizleme çalışmasına devam edilen Dikmetaş köyü ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulundu. Görenleri şaşırtan 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, teröristlerden çatışmaların ardından ele geçirilen Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı görüldü.

    Böyle görüntülendi... 5 kilometre uzunluğunda...

    Kilometrelerce uzanan ve arazi tipi araçların hareket ettirilebileceği tünelin, teröristler tarafından Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında ikmal yolu olarak kullanıldığı belirlendi. Hendekle ayrıca kara operasyonunda, birliklerin hareket alanını kısıtlayarak ilerlemesini engellemenin amaçlandığı kaydedildi.

     

    Böyle görüntülendi... 5 kilometre uzunluğunda...

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    Etiketler: Afrin , Afrin operasyonu , hendek , Zeytin Dalı operasyonu , Zeytin Dalı Harekatı , PYD/PKK , Burseya Dağı , son dakika
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